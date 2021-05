Quando você pode devolver a compra e ter o dinheiro de volta

Para reclamar, o consumidor precisa atender a algumas exigências. O CDC estabelece que o direito de reclamar por esses motivos deve ser utilizado de acordo com os prazos abaixo, a partir do recebimento do produto ou, no caso de vícios ocultos, a partir da detecção do problema:

30 dias no caso de produtos não duráveis (mercadorias com vida útil menor, como alimentos);

90 dias para produtos duráveis (produtos com tempo maior de vida útil, como por exemplo aparelhos eletrônicos).

Agora, se houver defeito que traz risco à segurança do cliente ou em um item essencial (como uma geladeira que não refrigera alimentos, por exemplo), a troca deve ser imediata assim que o problema for confirmado. Essa regra vale, inclusive, fora do prazo de garantia legal, que estabelece até 90 dias para reclamações de problemas nos produtos.

Troca de produtos pela internet

A regra no caso de vícios e defeitos também vale para produtos adquiridos no ambiente virtual ou por outras formas de compra que também aconteceram fora de um estabelecimento físico, como televendas ou venda à domicílio.

Contudo, é aconselhável registrar as etapas de compras durante uma aquisição pela internet, de forma a contar com provas caso o produto recebido não seja equivalente ao anunciado. Além disso, vale a pena conferir a política de trocas do site e as garantias contratuais do produto desejado.

Como funciona a troca de produtos sem defeitos?

Existe a chance de o consumidor adquirir um produto e não gostar da cor, modelo ou tamanho da mercadoria. Se a compra foi realizada em ambiente físico, a loja não é obrigada, por lei, a realizar a substituição do produto por esse motivo, a não ser que dê essa possibilidade no momento da compra.

Porém, no caso de compras realizadas fora das lojas físicas existe o chamado "direito de arrependimento". Segundo explica o artigo 49 do CDC, "o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço".

Ou seja, se você comprou um produto pela internet e, ao receber, não gostou, pode devolvê-lo em 7 dias, desde que ele não esteja usado ou apresente defeito devido ao mau uso.

O código ainda esclarece que os valores pagos durante esse período devem ser devolvidos. Além disso, as empresas não podem cobrar taxas ou frete por causa da desistência. Contudo, vale conferir a política de troca da loja para saber quais são os procedimentos para devolução do produto.