Quanto preciso economizar por mês para ir para a Olimpíada de Paris?

A Olimpíada de Tóquio terminou na semana passada e deixou uma marca histórica: foi a primeira competição olímpica sem torcida. Os jornalistas, voluntários e membros das delegações cumpriram o papel de tentar encorajar os atletas, mas certamente a falta de público mudou o clima dos Jogos.

Para a Olimpíada de 2024, que acontecerá em Paris, a promessa é de casa cheia. A quase três anos da disputa, a expectativa é que a pandemia já esteja sob controle, o que permitirá a viagem de turistas para acompanhar os jogos.

E não são poucos os entusiastas que estão se planejando para viajar à França em julho de 2024. Será a chance de assistir a uma competição com os melhores atletas globais e de revisitar ou conhecer um dos destinos turísticos mais famosos da Europa.

Mas uma viagem para a França na alta temporada de verão europeu não é barata, e tende a ser ainda menos quando há uma Olimpíada acontecendo em paralelo. Por isso, quem tem vontade de assistir aos Jogos de Paris e não tem grana de sobra, é mais do que tempo de se planejar.

A EXAME Invest consultou especialistas em finanças para pedir dicas para quem deseja tornar real o sonho da Olimpíada de Paris. Os conselhos mostram que além de muita disciplina para guardar dinheiro mês a mês, será necessário ainda ter um bom planejamento financeiro.

Quanto guardar?

O valor a ser poupado mensalmente resulta, claro, de quanto o turista está disposto a pagar pela viagem. O custo do pacote completo vai depender de uma série de variáveis, como tempo e local de estadia, das passagens aéreas, custo dos ingressos, alimentação etc.

Para fazer um exercício, a EXAME calculou um pacote de 60 mil reais para uma viagem de 10 dias para um casal acompanhar os jogos. O cálculo levou em conta o câmbio atual, e pode variar para mais ou para menos, de acordo com o comportamento do euro nos próximos meses.

A 35 meses da competição, o cálculo mais óbvio seria o de dividir a quantia total pelo tempo que falta. Nessa lógica, seria necessário poupar 1.714 reais por mês.

"Se imaginarmos uma rentabilidade de 0,5% ao mês, um valor de retorno considerado muito bom para o período, ainda assim será necessário guardar 1.593 reais por mês para atingir esse objetivo. A disciplina de poupar mensalmente cumpre o papel mais importante", explica Viviane Ferreira, planejadora financeira e CFP pela Planejar (Associação Brasileira de Planejadores Financeiros).

Como guardar?

Viviane explica que a rentabilidade ajuda, mas que o mais importante para o investidor é se proteger da variação cambial. Embora as perspectivas dos economistas sejam de queda do valor do euro nos próximos meses, em 2022 o Brasil passará por eleições presidenciais, que prometem ser conturbadas.

A volatilidade pode mudar o planejamento, dado que quase todos os custos são atrelados ao euro. Nesse caso, o ideal é tentar atrelar parte receitas e despesas a uma mesma variável.

"Embora o euro esteja alto, vale lembrar que dois anos atrás, quando a moeda europeia estava em 4,80 reais, ninguém acreditava que ia subir mais. Câmbio é caixinha de surpresa, depende de muitos fatores", alerta Viviane.

Na composição sugerida, o investidor pode buscar uma alternativa de com vencimento antes da viagem (como um ou um título do ) para a maior parte dos recursos mês a mês, e reservar outra parte (de 10% a 20% do total) para fundos cambiais atrelados ao euro ou para a compra de euro em papel moeda.

Como planejar?

Tentar prever o câmbio é missão impossível, mas é possível adotar dicas conhecidas para pagar menos no transporte e hospedagem. Pesquisas feitas em sites de companhias aéreas mostram que a janela entre 5 e 6 meses é a ideal para a compra de passagens aéreas para destinos internacionais.

Isso não significa, no entanto, que o turista não deva pesquisar. Comprar com mais tempo de antecedência pode vale a pena se a companhia aérea fizer alguma promoção-relâmpago -- algo bastante raro para os meses de julho e agosto, quando acontecem os Jogos de Paris.

Além da competição internacional, a demanda estará aquecida pelo período de férias na Europa. Por isso, é importante também pesquisar as de hospedagem.

"Hotel em Paris costuma ser caro, então vale a pena pesquisar as plataformas de hospedagem, como Airbnb. Outro ponto importante é planejar e limitar os gastos com alimentação", recomenda Viviane, da Planejar.

Se a regra for mantida, os organizadores da Olimpíada de Paris devem disponibilizar a compra de ingressos um ano antes do início da competição. Como os tíquetes têm preço tabelado, o ideal é comprar com antecedência, principalmente os eventos mais disputados, como as cerimônias de abertura e encerramento.

