Queda acentuada de Magazine Luiza é distorção, diz Norte Asset

As da Magazine Luiza (MGLU3) são as que mais caem no ano entre os 90 papéis que compõem o , recuando 76,55% no acumulado de 2021. A queda já era esperada pelos gestores da Norte Asset, que apostaram na baixa das ações desde o lançamento de seu fundo long bias, em janeiro, e operavam vendidos no papel.

A venda a descoberto ("short selling") é uma operação especulativa em que o investidor aposta na queda da cotação de um determinada ação. Funciona assim: o operador vende ações que pediu emprestado ou que ainda não possui na carteira, com o objetivo de voltar a comprá-las depois (a um menor) e embolsar a diferença.

A estratégia, no entanto, mudou na última semana, quando a gestora decidiu zerar a posição short em Magazine Luiza. “Estamos em um momento um pouco melhor para a brasileira e Magalu continua caindo bastante, bem acima dos pares. Consideramos que é uma distorção”, afirma Gustavo Salomão, sócio-fundador e CIO (head de investimentos) da Norte Asset, em entrevista à EXAME Invest.

Para efeito de comparação, os papéis de Magazine Luiza caíram 9,65% na primeira semana de dezembro, enquanto Via (VIIA3), Americanas (AMER3) e Lojas Americanas (LAME4) subiram em torno de 2%.

A assimetria fez a Norte rebalancear seu portfólio – mas sem deixar de olhar com cautela para o setor de e-commerce. A expectativa da gestora é que o varejo digital supere o físico no , mas o curto prazo ainda guarda grandes desafios para o setor.

Um deles é a competição com a entrada de players estrangeiros fortemente capitalizados, como a singapurense Shopee, a chinesa Alibaba e a americana Amazon. “O setor é muito competitivo e, neste caso, vale entender qual o tamanho do bolso de cada um para investir. E os estrangeiros têm um bolso muito fundo: vão continuar incomodando por bastante tempo”, avalia Salomão.

Outro desafio é o próprio momento de mercado no Brasil, cuja economia está desaquecida ao mesmo tempo em que a inflação continua avançando. “A recuperação econômica não aconteceu na velocidade que se esperava, com o agravante de que a base de comparação para 2020 era muito alta. Essas empresas lucraram muito no ano passado e não conseguiram atingir as expectativas este ano”, acrescenta Rafael Furlan, sócio da Norte responsável pela tese de varejo da gestora.

Foram esses fatores que fizeram a Norte ficar vendida em Magazine Luiza quando as ações ainda não haviam incorporado esses riscos no preço. E agora, zerada uma de suas principais posições vendidas, a gestora continua posicionada para capturar as perdas do e-commerce com a venda a descoberto dos papéis da Via (VIIA3).

Furlan explica que a empresa tem problemas internos que funcionam como um componente extra de risco para justificar a posição. “A Via surpreendeu o mercado no balanço do 3º trimestre com um aumento expressivo de provisões para pagamento de questões trabalhistas. Isso deixa o balanço mais apertado e diminui a capacidade da empresa de investir”, afirma.

A Norte não tem nenhuma posição comprada em e-commerce, mas destaca o Mercado Livre (MELI34) como uma empresa interessante. O ponto forte da companhia está no modelo de vendas 3P (ou third-party seller), que conecta um ecossistema de vendedores que fazem negócios através da plataforma da empresa.

“Outro ponto interessante é que o financiamento para esses vendedores é feito através do Mercado Pago. Ou seja, a empresa conta com uma fintech interna muito relevante. Isso torna a atuação do Mercado Livre mais diversificada e menos exposta que a de concorrentes”, completa Salomão.