Queda da bolsa: 5 ações que Luiz Barsi compraria nesta sexta-feira

Com a queda de até 4% do nesta sexta-feira, 22, devido a debandada do ministério da Economia e rumores sobre a saída de Paulo Guedes, quem investe no mercado pensando no pode encontrar boas oportunidades. É o que afirma Luiz Barsi, um dos maiores investidores pessoa física do país.

Em um vídeo publicado nas redes sociais da AGF ( Garantem Futuro), o bilionário brincou que “o jacaré está de boca aberta”, ou seja, é a hora de comprar. Ele afirmou que não se preocupa com o mercado, mas sim, com as ações que apresentam preços ótimos para fazer um bom investimento.

“O momento de é ótimo para quem quer comprar porque há um reajuste nos valores dos papéis e eles estão extremamente atrativos. É o que está acontecendo hoje. O mercado de valores é um mercado de oportunidades.”

Ele listou algumas ações como Cielo (CIEL3), IRB (IRBR3), Cosan (CSAN3), Vibra (BRDT3), Banco do Brasil (BBASE3). “São oportunidades extraordinárias. Elas podem cair até um pouquinho mais, mas não muito mais. O mercado está em patamares oportunos para se comprar.”

Ele recomendou que os investidores não hesitem em comprar porque o resultado positivo virá no futuro. “Toda crise tem um período e esta também terá.” Louise Barsi, analista e filha do bilionário, comentou no instagram " derretendo e o sorriso de quem tem R$ 70 milhões de para gastar."