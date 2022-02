Queda da bolsa 'empurra' investidor de volta para a renda fixa

Ainda que 2022 tenha começado melhor para os investimentos na , 2021 deixou uma cicatriz na carteira dos investidores. No ano passado, o cumpriu a inacreditável trajetória de um índice que bateu o recorde histórico em junho, mas mudou completamente de rumo e chegou a dezembro com uma desvalorização acumulada de 12%. Em relação ao pico, a queda foi de 20%.

Os poucos altos e muitos baixos do mercado escaldaram o investidor de varejo, que tinha, havia pouco tempo, começado a se aventurar na . Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) mostram que, depois de quatro anos de crescimento, as aplicações em renda variável perderam participação em 2021. Em contrapartida, a , velha conhecida dos brasileiros, voltou a ganhar espaço.

"Conforme os juros foram caindo, a renda fixa foi perdendo peso e os ativos de renda variável ganharam importância. Agora ocorre o inverso, por causa da disparada dos juros", explicou José Ramos Rocha Neto, presidente do Fórum de Distribuição da Anbima.

Nesta quarta-feira, dia 2, o Banco Central deu mais um passo no ciclo de alta da e aumentou a taxa de 9,25% para 10,75% ao ano – trata-se da maior taxa de juros desde maio de 2017, quando estava em 11,25%.

Veja abaixo a participação de cada categoria de investimentos:

Renda fixa ganha varejo e alta renda

Olhando para os dados divididos por segmento de renda, é possível perceber que não foi só o varejo que "trocou de galho". Os clientes private (aqueles que têm um patrimônio superior a 3 milhões de reais) também migraram para a renda fixa e, em termos percentuais, foram os que mais aumentaram os depósitos nessa classe de ativos. As aplicações em renda fixa pelos investidores mais endinheirados aumentaram 14% em 2021.

Já no segmento de varejo de alta renda, a renda fixa avançou 13%; e, entre os pequenos investidores, o chamado varejo tradicional, o ganho foi de 5%. Em termos absolutos, a renda fixa foi a categoria que mais ganhou importância dentre todos os perfis de renda de investidores.

"Tivemos a renda fixa predominando em 2021 e houve um avanço nas carteiras em geral. Os papeis com rendimento atrelado à inflação foram destaque e devem permanecer assim em 2022", explicou Rocha Neto, da Anbima.

Olhando para os produtos de renda fixa, o maior salto em captação foi dado pelos Certificados de Depósito Bancário ( ). Em 2021, quase 570 bilhões de reais estavam aplicados em ativos desse tipo, frente a um saldo de 492 bilhões de reais no ano anterior.

No entanto, em termos relativos, os instrumentos que mais ganharam espaço foram as Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), com 133% de alta. Trata-se, no entanto, do produto com menor volume de recursos aplicados em termos absolutos, dentro da categoria de renda fixa.

"Tivemos um ano de emissão recorde de , com mais de 250 bilhões de reais. Uma parte relevante foi distribuída para os investidores de varejo e do segmento private. Além disso, o crescimento da captação de Letras de Crédito Imobiliário ( ), Letras de Crédito Imobiliário ( ) e da própria LIG estão relacionadas ao forte avanço do agro e do setor imobiliário no PIB", disse o executivo da Anbima.

Veja abaixo o volume financeiro dos produtos de renda fixa em 2021:

Ainda que a bolsa tenha perdido seu brilho, o saldo das aplicações em renda variável não ficou no vermelho. É fato que boa parte disso se deve a outros ativos da classe, como os Imobiliário (FII) e os Certificados de Operações Estruturadas (COE), mas muitos investidores enxergaram a queda da bolsa como oportunidade.

"Mesmo em um ano em que Ibovespa acumulou desvalorização de dois dígitos, tivemos crescimento em valores absolutos e relativos no volume financeiro aplicado em . Esse efeito foi visto especialmente nas decisões dos investidores do segmento private, que enxergaram oportunidades no mercado nesse momento de baixa", disse o diretor da Anbima.

Já no varejo, o destaque foi a alta de quase 70% no volume financeiro dos COEs. Essa classe de produtos passou a ser ofertada com mais frequência por corretoras e bancos ao longo dos últimos meses.