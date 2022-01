Queda das bolsas globais é oportunidade de compra, dizem Citi e Goldman

O mercado acionário global caminha para encerrar o pior mês desde o início da pandemia. Para estrategistas de gigantes como Goldman Sachs Group e Citigroup, agora é hora de comprar.

“Qualquer fraqueza adicional e significativa no nível do índice deve ser vista como oportunidade de compra”, recomendaram estrategistas do Goldman, incluindo Peter Oppenheimer, em nota divulgada nesta quarta-feira. No entanto, estrategistas do Citi, incluindo Robert Buckland, entendem que “a rápida mudança no sentimento em relação a com perfil de crescimento pode ficar mais lenta à medida que os rendimentos reais se estabilizam”.

As bolsas tiveram um início de ano difícil, diante do aumento nos rendimentos dos títulos de , das expectativas de aperto monetário nos EUA e da ameaça de guerra na Ucrânia. O índice global MSCI ACWI acumula queda de 7% em janeiro e caminha para fechar seu pior mês desde março de 2020. O índice S&P 500 escapou por pouco do território de correção na terça-feira, terminando em baixa de mais de 9% em relação ao recorde atingido em 3 de janeiro.

“O mais importante para as ações daqui para frente é o quanto as expectativas sobre elevação dos juros e sobre as condições financeiras atingirão o crescimento”, afirmou Oppenheimer, do Goldman, em entrevista à Bloomberg Television. “Isso será fundamental para determinar onde os mercados de ações se estabilizam.”

Os estrategistas do Citi transmitiram visão semelhante no relatório divulgado hoje, afirmando que a lista de fundamentos e fatores que determinam se o mercado se tornou pessimista sugere que é hora de comprar na baixa. Os profissionais do Citi são particularmente otimistas com mercados fora dos EUA e preferem setores defensivos, como os de bens de consumo e saúde, no Reino Unido e no Japão.

Essa visão positiva não é consenso. Estrategistas do Barclays liderados por Emmanuel Cau escreveram em nota hoje que fundos mútuos e investidores de varejo continuam com alocação “muito acima do peso” em ações e, portanto, é possível haver um movimento adicional de redução de riscos se os fundamentos piorarem.

Mas as análises otimistas estão mais frequentes. Estrategistas do Bank of America escreveram na terça-feira que os investidores devem “comprar na baixa” em determinadas situações nas bolsas dos EUA, recomendando ações de empresas com fundamentos robustos e menor vulnerabilidade a questões macroeconômicas, incluindo as fabricantes de semicondutores Applied Materials e Broadcom.

Os estrategistas do Wells Fargo estiveram entre os primeiros a recomendar a compra de papéis. Na terça-feira, eles divulgaram um relatório afirmando que é “hora de colocar dinheiro novo para trabalhar”.