Queda nas ações dos EUA indica hora de comprar, recomendam Goldman e UBS

Sem se incomodar com o início de ano instável do mercado de americano, estrategistas do Goldman Sachs e do UBS Global Wealth Management reiteraram suas apostas otimistas de que as bolsas podem resistir a taxas de juros mais altas e aos avanço dos rendimentos dos títulos nos Estados Unidos.

“A liquidação [observada] em alguns papéis de alta qualidade pode estar encerrada em breve”, disseram os estrategistas do Goldman liderados por Cecília Mariotti, em nota divulgada na segunda-feira, 10. Com a expectativa de que os rendimentos reais não subam muito, “é improvável que o valuation se torne uma restrição obrigatória para as ações”, escreveram.

Indicações de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) pode apertar a política monetária de forma mais agressiva desencadearam uma onda vendedora nos EUA e na Europa, que afetou principalmente as ações de crescimento mais caras e de tecnologia.

“Embora os investidores devam se preparar para a volatilidade à medida que os mercados se ajustam à linha mais hawkish [favorável à alta de juros] do Fed e à última onda de infecções por Covid-19, ainda esperamos que o rali seja retomado”, escreveu Mark Haefele, diretor de investimentos do UBS Global Wealth Management, em nota divulgada nesta terça-feira, 11. “A normalização da política do Fed não deve prejudicar as perspectivas de crescimento dos lucros corporativos”, apoiada pelos gastos do consumidor e fácil acesso ao capital.

Somando-se ao coro de que um Fed mais hawkish não muda fundamentalmente as perspectivas positivas para as ações, o BlackRock Investment Institute recomendou que os investidores aproveitem as quedas do mercado para adicionar risco ao portfólio.