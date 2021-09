Queimadas no Pantanal; dicas de Musk para bater metas e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (1) para começar o dia bem informado:

PIB do Brasil encolhe 0,1% no 2º trimestre

A economia brasileira perdeu fôlego, após avanço de 1,2% no 1º trimestre

2021 caminha para ter 2ª maior área queimada no Pantanal em 10 anos

Entre janeiro e agosto deste ano, incêndios consumiram 700 mil hectares do bioma. Marca é equivalente a todo 2013 e 2015 e maior do que 2014 e 2018, segundo laboratório da UFRJ

3 dicas de Elon Musk para sua equipe bater metas que parecem impossíveis

Os três passos de ouro do CEO da Tesla para focar no que importa e passar por cima dos piores obstáculos

Aposta da CPFL em logística reversa se traduz em R$ 34 milhões em 2020

Companhia também está comprometida com a reforma de transformadores e tem planos de mais de R$ 1,8 bilhão até 2024 em plano de sustentabilidade

Com nova distribuição, Heineken inaugura centro logístico no Rio Janeiro

A partir de um novo acordo com o Sistema Coca-Cola, o Grupo Heineken passa a distribuir cervejas por meio de seus próprios centros e revendas exclusivas a partir desta quarta-feira

Crédito para o varejo: TruePay atrai Kaszek e Monashees e capta R$ 45 mi

Há apenas dois meses no mercado, empresa quer facilitar pagamentos e acesso a crédito entre empresas

Startup lança teste para empresas entenderem exposição a ataques digitais

Unxpose, que já recebeu aporte do fundo Canary, disponibiliza soluções de software para evitar ameaças à segurança digital de empresas

Entrada do sócio capitalista vai mudar a vida do agente autônomo, diz EQI

Mudança na regulação pode criar um ecossistema de startups no setor, argumenta Juliano Custódio, CEO da empresa

O que é o BANI e como ele pode mudar sua carreira

As empresas e o mundo do trabalho está mudando. E sua carreira vai precisar acompanhar as transformações e tendências

Câmera ligada em reuniões online eleva pressão e gera estresse, diz estudo

Pesquisa mostra que lidar com a própria imagem em reuniões online pode causar pressão excessiva sobre funcionários

Saque-aniversário do FGTS: nascido em setembro já pode sacar o dinheiro

Os valores do saque-aniversário do FGTS ficam disponíveis para saque a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador que optou pelo benefício

Política e mundo

Funcionários fantasmas: Justiça quebra sigilos de Carlos Bolsonaro

As investigações se baseiam em relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre compra de imóvel, sociedade em empresa e manutenção de recursos em espécie pelo vereador, de acordo com uma das fontes.

Bolsonaro tem até esta quarta para sancionar revogação da LSN

Texto inclui no Código Penal, por exemplo, crimes contra instituições democráticas, contra o funcionamento das eleições e contra a cidadania

STF delimita o passado para estabelecer o futuro das terras indígenas

Supremo retoma o julgamento do marco temporal, que define uma data limite para a reinvindicação de territórios ocupados

Cachoeira Véu de Noiva fica praticamente seca devido à hídrica

Cartão-postal do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, está praticamente sem água nos últimos dias; veja vídeo

BCE pode debater redução de pacote emergencial na próxima semana

Banco deverá focar em ferramentas que ajudem a instituição a atingir a meta de inflação de 2% de forma sustentável, afirmou Robert Holzmann, integrante do Conselho Geral do BCE

Enquanto você desligou…

Oksana Masters, a superatleta paralímpica que sobreviveu a Chernobyl

A ucraniana que nasceu sem parte das pernas, do estômago e com um único rim por conta do acidente nuclear se aproxima de sua 10º medalha

Com 66 milhões de anos, maior tricerátops já descoberto vai a leilão

estimado está entre 1,2 e 1,5 milhões de euros (entre 1,4 e 1,8 milhões de dólares), embora no passado os leilões deste tipo de dinossauros se mostraram muito imprevisíveis

Agenda

Nesta quarta-feira (01), será divulgado o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro do segundo trimestre de 2021. O índice é o principal da economia e aponta a taxa de crescimento do país.

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro e Brasil será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de agosto, que libera os dados da produção industrial no mês de maio, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Também na Zona do Euro, é divulgada a taxa de desemprego referente ao mês de julho. Como acontece todas as semanas, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA

Frase do dia

“Definir um objetivo é o ponto de partida de toda a realização” – W. Clement Stone.

