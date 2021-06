Queiroga na CPI; PF prende suspeitos de ataque hacker e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (8) para começar o dia bem informado:

CVC, Iguatemi, vendas do varejo e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais sobem, com sinais de recuperação econômica; PIB sai melhor do que o esperado na Zona do Euro

Queiroga volta a ser ouvido pela CPI da Covid nesta terça-feira

Ministro da Saúde será questionado sobre a autonomia à frente da pasta e sobre o "gabinete paralelo" que assessoraria Bolsonaro em assuntos relacionados à pandemia

Polícia Federal prende suspeitos de ataque hacker ao STF

Três mandados de prisão e cinco de busca e apreensão estão sendo cumpridos em cinco cidades

Voto a voto: Peru chega à reta final da apuração e Fujimori acusa fraude

Com os últimos votos sendo apurados nas regiões mais afastadas e no exterior, a candidata de direita Keiko Fujimori, que foi ultrapassada pelo esquerdista Pedro Castillo, diz que há fraude na eleição

Sites de notícias e redes sociais saem do ar em todo o mundo

Problema afeta as páginas do The New York Times, Le Monde, The Guardian, Financial Times, Bloomberg News e CNN. Site do governo britânico, o Reddit e o Twitch também saíram do ar

Commodities pesam e IGP-DI passa a subir 3,40% em maio, diz FGV

O resultado do mês, entretanto, ficou abaixo da expectativa de alta de 3,63%, mas o índice passou a acumular em 12 meses avanço de 36,53%

CBF rica, clubes pobres: o capitalismo às avessas do futebol brasileiro

da Confederação Brasileira de Futebol às vésperas da Copa América é um exemplo limite de como o futebol brasileiro está estruturalmente comprometido

Brasileiros querem desistir (de vez) dos carros, mostra pesquisa

Mapeamento da startup Turbi indica que, cada vez mais, os veículos são vistos como serviço

Decolar agora empresta até R$ 25 mil para pessoas viajarem

Empréstimo pessoal é oferecido pela fintech do grupo. Transferência do valor aprovado acontece em até 3 dias

Trybe promove livro para fomentar desenvolvimento de software no Brasil

Livro gratuito busca disponibilizar material de aprofundamento profissional em português e alimentar debate na área de desenvolvimento no Brasil

HASH11, ETF de já é o 3º em investidores na B3

Em apenas uma semana de negociação, ativo foi adicionado em mais de 60.000 portfólios

Veja quem pode sacar o auxílio emergencial nesta terça-feira

O saque pode ser realizado nas agências da Caixa ou nas lotéricas; banco ressalta que não é necessário madrugar na fila

Senado vota medida provisória que flexibiliza acesso a crédito para PMEs

Medida Provisória nº 1028 elimina parte das burocracias exigidas na hora de tomar crédito junto aos bancos

China pretende vacinar crianças a partir de 3 anos contra a covid

O país, onde a covid-19 surgiu no fim de 2019, já administrou quase 800 milhões de doses de vacinas, até agora apenas em pessoas com mais de 18 anos

Câmara analisa mudança em regra de leilões virtuais

A mudança está prevista em uma emenda sugerida para ser incluída na Medida Provisória (MP) 1040, que trata de mudanças no ambiente de negócios

Zona do euro: PIB cai menos do que inicialmente estimado no 1º tri

Nas duas prévias anteriores, a Eurostat havia estimado queda de 0,6% do PIB da região entre janeiro a março e contração de 1,8% ante o mesmo período do ano passado

Evino lança segunda marca própria de vinhos nacionais

A Evino lança a marca Solear com sete rótulos. Novidade é fruto de um trabalho feito com a Cooperativa Nova Aliança e com o consultor Diego Bertolini

Quadro polêmico de Mona Lisa vai a leilão

A Mona Lisa Hekking, a famosa réplica do século 17 cujo dono, Raymond Hekking, defendeu como autêntica na década de 1960, está avaliada entre 200 mil e 300 mil euros

Trajes da realeza britânica são exibidos em Londres

A exibição, que foi inaugurada na semana passada e vai até janeiro, está instalada no Palácio de Kensington, onde Diana morou até morrer em um acidente de carro em Paris em 1997

Springsteen volta à Broadway com vacinação obrigatória do público

O cantor e compositor retomará o show "Springsteen on Broadway" no dia 27 de junho para uma temporada curta de verão que irá até 4 de setembro, anunciaram produtores na segunda-feira

A Zona do Euro divulga os resultados do seu Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre de 2021. O índice é o principal da economia e aponta a taxa de crescimento da região.

Na China, o principal dado a ser divulgado é o núcleo do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) de maio. Ele mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia, e é uma forma de analisar a inflação do país.

Os Estados Unidos divulgam os números da balança comercial, com os valores de exportações e importações do país.

“Um dia é preciso parar de sonhar, tirar os planos da gaveta e, de algum modo, começar” -- Amyr Klink.

