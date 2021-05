Queiroga na CPI; small caps recomendadas para maio e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (6) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: reação ao Copom, Azul, Ambev e o que mais move o mercado

Para conter a inflação, Comitê de Política Monetária volta a sinalizar reajuste da "mesma magnitude" para a reunião de junho

Queiroga e diretor da Anvisa prestam depoimento à CPI nesta quinta

Senadores vão pedir dados detalhados sobre as negociações com farmacêuticas, eventuais negativas do governo na compra de vacinas, plano de vacinação e perspectivas para os próximos meses

Novas variantes do coronavírus podem atrasar o sonho da imunidade coletiva

É provável que o vírus que já matou 3,2 milhões de pessoas e infectou mais de 154 milhões em todo o mundo continue a circular durante muitos anos em função da mutação do vírus

Recomendações de small caps do BTG para maio

Por que isso é importante:1. Carteira apresentou uma alta de 8,7%, ante 4,4% do SMLL e 1,9% do IBOV;2. Empresa de soluções para transporte voltou para o portfólio;3. Favorita dos analistas é uma companhia de logística.

sobe para 3,5%. Como na ?

Mesmo com a alta abrupta da Selic, títulos bancários e de empresas ainda estão pagando prêmios maiores

Após provocações à Tesla, Volkswagen apresenta bons resultados financeiros

Com foco nos elétricos, grupo alemão promete vender 1 milhão veículos livres de emissões em 2021

Fundo de impacto do BTG elege empresa de educação para primeiro aporte

"Netflix da educação", a eleita Gran Cursos tem 250 mil alunos ativos e já formou mais de 1 milhão em sua plataforma

Doukeris sucede Brito na AB InBev e encerra ciclo de 15 anos

Mudança foi anunciada após empresa apresentar forte recuperação em balanço do 1º trimestre

Fast Shop lança programa com entrega em até 2 horas, frete grátis e mais

Fast Shop lança o programa Fast Prime após vendas online crescerem na pandemia e companhia fechar 2020 com faturamento 20% superior

Samsung apresenta nova linha de smart TVs no Brasil

Televisores da linha Neo QLED chegarão ao país com tecnologia mini-LED e serão anunciados em evento online da companhia sul-coreana

Auxílio emergencial: nascidos em maio podem sacar o dinheiro nesta quinta

O saque pode ser realizado nas agências da Caixa ou nas lotéricas. O horário de funcionamento das agências bancárias é das 8h às 13h

Política e mundo

Auxiliar da Saúde planejou ida a Manaus para difundir cloroquina

Mayra Pinheiro organizou comitiva de médicos em Manaus, dias antes de o sistema de saúde do Amazonas entrar em colapso

Câmara aprova PL que torna o Pronampe permanente

Como houve alterações no texto original, a matéria retorna ao Senado

Índia registra 3.980 mortes e 412.000 casos de covid em 24 horas

O violento aumento dos números de casos de covid provocou o colapso dos hospitais, que enfrentam falta de leitos, remédios e oxigênio

China suspende diálogo econômico com a Austrália

As tensões entre os dois países vêm aumentando desde 2018 devido a divergências sobre tecnologia 5G até denúncias de espionagem, Hong Kong e origem do coronavírus

Aumento das vendas no varejo da UE supera expectativas em março

As vendas varejistas nos 19 países que usam o euro saltaram 2,7% em março sobre o mês anterior

Japão cogita estado de emergência mais longo às vésperas de Olimpíada

O governador de Osaka disse que uma extensão de três semanas a um mês das medidas pode ser necessária, de acordo com a mídia doméstica

Enquanto você desligou…

"Fui contratada grávida", diz diretora da Alpargatas para Nosso Olhar

Marcela Rezende, Diretora de Marketing das Alpargatas é a convidada da vez da coluna Nosso Olhar, comandada por Yasmine McDougall Sterea, CEO do Free Free

Como as empresas vão lidar com a saúde mental de funcionários no pós-covid

Os danos da Covid-19 poderão ser sentidos no local de trabalho muito depois de a doença ter diminuído

de farmacêuticas caem após Biden apoiar quebra de patente de vacinas

No Brasil, teve alta de 1,57%, puxado por commodities; Dólar fechou em queda de 1,2%, cotado a R$ 5,3647

Foguete chinês cairá na Terra no próximo sábado, só não se sabe onde

A agência espacial da China ainda não disse se a parte central do enorme foguete Long March 5B está sob controle ou fará uma descida descontrolada

Agenda

O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Já a China divulga os números da balança comercial, com os valores de exportações e importações do país, um importante termômetro da economia local.

Frase do dia

“A questão comum que é perguntada nos negócios é ‘Por quê?’. Essa é uma boa pergunta, mas uma resposta igualmente válida é ‘Por que não?’” -- Jeff Bezos.

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.