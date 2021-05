Quem deve ser vacinado primeiro?; reforma tributária e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (3) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: PMI, reforma tributária e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais iniciam maio em alta, com otimismo sobre retomada econômica

Pandemia tira R$ 1 bi dos clubes brasileiros e eleva dívida para R$ 10 bi

Estádios vazios escancararam dificuldade crônica dos 20 maiores times do país em equilibrar as finanças, mostra estudo exclusivo

Pessoas pobres devem ser vacinadas primeiro? Estudo defende que sim

Vacinar os mais pobres primeiro pode não ser só questão de equidade, mas de conter a pandemia mais rapidamente

Parecer da reforma tributária pode ser entregue nesta segunda-feira

Expectativa é de que o texto seja fatiado: primeiro, seria votada a proposta do governo que unifica o PIS e a Cofins

Dawn Jones, da Intel: indústrias juntas podem acelerar a diversidade

Em entrevista exclusiva à EXAME, diretora de diversidade e inclusão da Intel explica como parceira deve acelerar equidade nas empresas. Coalizão lança índice e busca mais companhias parceiras

Cielo se junta ao BNDES para avançar no crédito

De carona na iniciativa do BNDES de popularizar o acesso ao crédito fora dos grandes bancos, a Cielo e o banco constituíram um fundo onde já foram aportados R$ 529,4 milhões

Julgamento ameaça revelar da Apple em sua loja de aplicativos

Epic Games, dona do jogo Fortnite, alega que a fabricante do iPhone viola as leis antitruste. Gigante de tecnologia já enfrenta casos semelhantes e decisão pode vir a ter impacto em outras companhias

BlackRock aumenta aposta no Brasil e B3 passa a negociar novos ETFs

A partir de hoje, 26 novos fundos de índice estarão disponíveis para investidores qualificados no país; segunda rodada de ETFs da BlackRock no Brasil agora totaliza 65 produtos

"Demoramos para reagir", diz Eduardo Braga sobre colapso no Amazonas

O senador que integra a CPI da Covid-19 afirmou ao podcast EXAME/Política que falta de preparo e negacionismo quase um ano depois do início da pandemia levaram Estado e o Brasil a colapso em 2021

Política e mundo

Sindicatos rurais chamam atos pró-Bolsonaro e contra o STF

A movimentação de aliados de Bolsonaro acontece em meio ao avanço da CPI da Covid, que apura se houve falhas e omissões do governo federal no combate à pandemia

De olho na eleição de 2022, Bolsonaro e Lula buscam apoio de Sarney

Além de papel central na CPI da Pandemia, MDB, partido do ex-presidente maranhense, tem a maior bancada no Senado

Prefeitura do Rio retoma segunda dose da CoronaVac com novo calendário

Idosos com 70 anos ou mais serão vacinados nesta segunda-feira

Brasil recebe 4 milhões de doses de vacina contra covid-19 do Covax

Esta é a segunda e maior remessa enviada até agora por meio do consórcio. No final de março, o Brasil recebeu 1 milhão de doses

Expansão da indústria da zona do euro tem máxima recorde em abril

O PMI final do IHS Markit para a indústria da zona do euro subiu a 62,9 em abril de 62,5 em março

Enquanto você desligou…

Startup brasileira de recebe R$15 milhões do Grupo Shibata

Startup Wiboo, que desenvolveu criptomoeda para plataforma de fidelidade e engajamento, recebe aporte milionário de rede de supermercados paulista

29 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online nesta primeira semana de maio para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Anac autoriza voos de empresa aérea do Grupo Itapemirim

A empresa já conseguiu horários de pouso e decolagem nos aeroportos para voar, a partir de junho, entre Ribeirão Preto e Recife, Ribeirão Preto e Guarulhos, Porto Seguro e Guarulhos, Salvador e Guarulhos

De Sephora a Boticário: até 60% de desconto na maior feira de beleza

A 3ª Liquida Beauty acontece virtualmente até o dia 5, com parceiros como Droga Raia, Drogasil, Hering, L’occitane au Bresil, GA.MA Italy, Morena Rosa, Iódice e outras

Vale a pena acordar 5 da manhã? Este é o segredo das rotinas de sucesso

Você deveria acordar na mesma hora que o Tim Cook ou o Bill Gates? Descubra o segredo de produtividade das pessoas de sucesso

Como o ator mais bem pago do mundo gasta seu dinheiro?

Em apenas um ano de trabalho, Dwayne Johnson ganhou mais dinheiro do que o valor histórico da Mega-Sena

Agenda

Nesta segunda-feira (3), será divulgado no Brasil o IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) do mês de abril. O indicador reflete o custo de vida de famílias com renda mensal de 1 a 10 salários mínimos, residentes na cidade de São Paulo. Também será divulgado o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro, China e Brasil, será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de abril, que libera os dados da produção industrial no mês de abril, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Frase do dia

“O sucesso é um mestre terrível. Convence às pessoas inteligentes a pensar que não vão perder” -- Bill Gates.

