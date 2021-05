Quem ganha o BBB está rico? Saiba quanto rendem os prêmios dos vencedores

Após completar 100 dias no ar, o BBB 21 chega ao fim na noite desta terça-feira (4). Com a saída de Gilberto no domingo (2), Camilla de Lucas e Juliette garantiram uma vaga na grande final do programa, ao lado de Fiuk.

O prêmio do reality show nem sempre foi na casa do milhão. Nas primeiras quatro edições, os vencedores ganhavam 500 mil reais. A partir da quinta edição, em 2005, o valor subiu para 1 milhão de reais. O novo reajuste, que se mantém até a edição atual, aconteceu em 2010, quando o 1º lugar passou a receber R$ 1,5 milhão e um carro zero km. O segundo lugar passou de R$ 100 mil para R$ 150 mil e o terceiro foi de R$ 30 mil para R$ 50 mil.

Com a em níveis baixos, atualmente em 2,75% ao ano, investimentos de passaram a não ser tão atrativos, como a poupança, que desde o ano passado perde para a inflação.

A seguir, veja uma simulação de quanto os principais prêmios do BBB rendem na poupança, em um , em um fundo DI ou no Tesouro Selic, em diferentes prazos (6, 12, 18, 24 e 30 meses). Os cálculos foram feitos por Michael Viriato, coordenador do Laboratório de Finanças do Insper.