Quer comprar um COE? Veja que cuidados tomar

Os COEs denominados como simples são compostos ou por uma opção de compra (call) ou venda (put). Simplificando, é uma aplicação que tem como objetivo proteger o investidor da alta ou a queda de uma ação ou ativo. Nessas aplicações, o investidor ganha o que superar o do exercício de opção. Por exemplo, se o ultrapassar 130 mil, o investidor ganha um adicional previsto no contrato do COE.

Já COEs mais complexos são aplicações que costumam ter barreiras. Um exemplo são os certificados com capital garantido. Por exemplo, um COE ligado ao Ibovespa pode definir que se o índice da ultrapassar um determinado número de pontos o investidor nem perde e nem ganha: terá de volta tudo o que investiu até o final do vencimento do título. Também são considerados COEs complexos aqueles que incluem ativos diversificados, e não apenas um único ativo.

Os COEs que dão melhores retornos

Segundo De Genaro, nos COEs complexos a proteção é relativa, principalmente em prazos mais longos. Se o investidor recebe apenas o que investiu após cinco anos, terá provavelmente perdido poder aquisitivo em um país com histórico de juros e inflação alta como o Brasil. É o chamado custo oportunidade, que precisa ser ponderado.

Essa tendência de perda se agrava no longo prazo. "Quando o produto tem prazos mais longos, é mais provável que a barreira de ganho seja ultrapassada. Quanto mais longo o prazo, melhor para o emissor, já que a probabilidade que a barreira seja ultrapassada fica maior e ele terá apenas de devolver o valor investido sem correção e com custo de captação menor do que teria ao emitir um . Afinal, independente do que acontecer com a bolsa ou o , no CDB ele precisa devolver o principal mais a correção aos investidores".

Sobre COEs diversificados, o estudo mostrou que um COE com do Google, Facebook e da Apple não é necessariamente melhor do que um COE de uma única ação de tecnologia".

De Genaro conclui que COEs podem ser uma alternativa para se proteger, por exemplo, da alta do dólar. "Se esse for o seu objetivo, prefira aplicações simples e com prazos curtos".

Em média, retorno dos COEs é menor do que o CDI

Alguns emissores usam como argumento de venda para os COEs o fato de que podem ser uma alternativa ao Certificado de Depósito Bancário (CDBs), já que a maioria é indexada ao CDI e a renda fixa faz parte de sua estrutura. Mas, afinal, isso faz sentido?

Segundo o levantamento de De Genaro, não. Na média, o retorno dos COEs foi menor do que o do CDI no período. Isso, segundo o professor da FGV, inviabiliza a comparação do investimento com os CDBs. "Para ser comparável a um CDB, esses investimentos deveriam pagar, na média, ao menos o CDI, o que não aconteceu. Ele não é um substituto do CDB, mas sim um produto complementar".

Cuidados ao aplicar

De Genaro alerta que antes do investidor tomar a decisão de aplicar em um COE deve verificar o que de fato está sendo oferecido na aplicação.

"A informação do que é o produto deveria ser mais clara. E isso não é necessariamente uma responsabilidade apenas da CVM, mas também dos emissores, que precisa passar ao investidor o máximo de informações da forma mais simples possível. É dessa forma que é possível concluir se o produto é adequado ou não ao seu perfil".

Os resultados do estudo e de outros já auxiliaram a CVM na revisão de como os emissores devem informar as características dos COEs.

Alguns aprimoramentos foram incorporados à Resolução CVM n.º 8, editada em 2020 e que entrou en vigor neste ano.

Entre as mudanças, passou a ser obrigatória a divulgação do resultado obtido em um teste de performance retroativo com dados históricos para um intervalo temporal correspondente à duração do certificado, comparando-o com o rendimento do CDI no período.

Além disso, a autarquia agora exige que os emissores informem qual será a remuneração que os intermediários receberão para a distribuição dos títulos no mercado.