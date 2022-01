Quer diversificar a carteira com BDRs? Veja as preferências de gestores

A geográfica e de teses do portfólio do investidor brasileiro tem sido uma das principais tendências desde o fim de 2020. O ano desafiador em 2021 só reforçou essa necessidade, com a queda generalizada nos preços das na brasileira e perdas em fundos de ações e multimercados e na com a marcação a mercado.

Uma das classes de ativos preferidas do investidor brasileiro para diversificar tem sido a de BDRs, ou Brazilian Depositary Receipts, como são chamados os recibos de ações ou ativos listados no exterior que são negociados na B3.

A carteira recomendada de BDRs de analistas do BTG Pactual (BPAC11) ilustra a força da tese de diversificação. No acumulado desde o seu lançamento, em julho de 2021, a carteira teve um retorno de 13,1% até o dia 30 de dezembro, ante um desempenho de 16,6% do BDRX (benchmark na B3) e uma queda de 18,4% do no período.

Conheça as recomendações de BDRs dos analistas do BTG Pactual. Veja a carteira recomendada no início de cada mês

Um levantamento da Quantum Finance, empresa especializada em informações financeiras, revela como a preferência chegou de forma disseminada também a gestores de fundos e quais os países e setores preferidos.

Quase 1.900 gestoras mantinham posições em BDRs de empresas americanas ao fim do terceiro trimestre de 2021, por meio de mais de 3.160 . O volume alocado superava 15,6 bilhões de reais. Dois anos antes, esses números eram de cerca de 1.400 gestoras, 2.400 fundos e 2,3 bilhões de reais.

Tesla (TSLA34), Apple (AAPL34) e Amazon (AMZO34) estão entre as campeãs de preferência dos investidores e dos gestores. Os BDRs da empresa de carros elétricos de Elon Musk fechou 2021 com valorização de 65%; no caso da gigante de tecnologia cofundada por Steve Jobs e fabricante dos iPhones, a alta no último ano ficou em 43%.

Na ocasião, em setembro de 2019, gestores tinham papeis em BDRs de doze países diferentes. Esse número passou para 32 nações no mesmo período do ano passado, o que dá a dimensão do alcance da diversificação geográfica.