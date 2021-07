Quer equidade racial em sua empresa? Pacto ESG Racial será lançado hoje

Na esteira da ascensão de uma agenda ESG em empresas mundo afora, um grupo de especialistas na questão racial brasileira lança nesta quinta-feira, 8, uma metodologia inédita no mundo para empresas implantarem medidas de equidade racial no ambiente de trabalho e medir os resultados dessas .

Chamada de Pacto de Promoção da Equidade Racial, a iniciativa quer implantar um Protocolo ESG Racial no Brasil para, de alguma maneira, servir de cartilha para empresas de todos os portes e segmentos de atuação terem ideia do passo a passo na hora de contratar ou promover profissionais pretos e pardos em suas equipes.

O Pacto é resultado de um trabalho realizado ao longo de um ano por um grupo de 140 pessoas e entidades (veja lista completa ao fim do texto), incluindo representantes da comunidade negra, especialistas do mercado financeiro e em ESG, acadêmicos, professores, advogados, econometristas, pesquisadores, empresários, profissionais do terceiro setor e líderes de ONGs.

Na lista de quem encabeça o projeto está Jair Ribeiro, presidente da ONG Parceiros da Educação e fundador da Casa do Saber, além de Hélio Santos, presidente da OXFAM Brasil e um dos pioneiros na discussão de políticas de ação afirmativa nas universidades públicas brasileiras, nos anos 90.

O projeto vem num momento propício. Após a morte chocante de George Floyd, homem negro assassinado pela polícia de Minneapolis em maio do ano passado, protestos por mais equidade racial pipocaram pelo mundo e também viraram uma pauta importante da agenda ESG das empresas. “A pauta racial está na mesa do CEO hoje”, diz Santos, que será presidente do conselho de uma associação sem fins lucrativos aberta para dar as diretrizes do Pacto.

Para Santos, o Protocolo ESG Racial será uma oportunidade para que as empresas desenvolvam uma narrativa consistente com essa nova cobrança. “Como resultado, as empresas irão alavancar sua sustentabilidade econômica e social, além de fortemente contribuir para a mudança da realidade brasileira em apenas uma geração”, diz.

O processo de adesão por parte das empresas será totalmente voluntário e gratuito. Os interessados assinarão um Termo de Parceria com a Associação de Promoção da Equidade Racial, manifestando interesse em adotar o novo Protocolo ESG para questões raciais no Brasil com base nas premissas do Pacto de Promoção da Equidade.

O passo seguinte será calcular o seu respectivo Índice ESG de Equidade Racial (IEER), com o apoio de uma empresa certificadora — a exemplo de uma das big four (Deloitte, EY, KPMG e PwC).

O Índice deverá medir o desequilíbrio racial dentro das organizações em termos de renda destinada a profissionais negros, quando comparado ao percentual de negros na população economicamente ativa na região em que a empresa atua.

A nota da empresa melhora na medida em que a empresa adota ações afirmativas e realiza investimentos em equidade racial conforme o estipulado pela metodologia do programa.

Para simplificar a comunicação do tema com o grande público e investidores, foi adotado um rating, seguindo modelo amplamente reconhecido por empresas e gestoras de ativos financeiros, indo de A++ a H.

O Índice ESG de Equidade Racial (IEER) será medido em três níveis: N1, N2 e N3 — valendo o Nível 3 como referência para a respectiva empresa:

— IEER_N1 — reflete a condição atual da empresa, atribuindo maior peso à participação de negros em cargos de liderança

— IEER_N2 — considera a adoção de ações afirmativas, que contemplem o recrutamento, permanência e promoção de profissionais negros, assegurando uma mudança cultural sistêmica nas empresas e

— IEER_N3 — considera o compromisso com investimentos sociais voltados à formação integral de indivíduos negros, dando preferência programas de melhoria da qualidade da educação pública e a organizações com lideranças negras já atuantes.

Para acompanhar a evolução das empresas, a iniciativa terá regras de governança para garantir voz a lideranças do movimento negro — a ideia é que essas lideranças deem consultoria para as empresas certificadoras e, indiretamente, para as empresas interessadas em promover espaços de trabalho com mais equidade racial.

Trata-se de uma discussão urgente na pauta ESG das empresas brasileiras. Com 56% da população brasileira autodeclarada preta ou parda, as empresas estão muito aquém do potencial na promoção da diversidade racial, principalmente quanto às suas posições de liderança. É, por isso, um desafio enorme na comparação internacional.

“Para atender à pauta ESG, não basta apenas às empresas brasileiras adotarem ações afirmativas. Há que se no enfrentamento do racismo institucional e, ao mesmo tempo, investir na formação de crianças e jovens negros potencializando o investimento do Estado nas redes públicas”, diz Jair Ribeiro, um dos idealizadores da iniciativa. “Acreditamos que com maior participação da sociedade civil podemos, sim, mudar a realidade do país e promover maior equidade racial e social.”

O projeto considera a relação direta entre sustentabilidade e rentabilidade, destacando que há, sim, uma demanda crescente do setor privado e, em especial, dos investidores institucionais, pela adoção de tais parâmetros. Nessa linha, pesquisas nos Estados Unidos indicam que a diversidade pode ter um expressivo efeito sobre a economia.

De acordo com o estudo The allocation of talent and U.S. economic growth, 2019, produzido pela consultoria Econometrica, a inclusão de negros e mulheres nas ocupações de alta qualificação explicaria cerca de 20% a 40% do crescimento do PIB americano per capita no período compreendido entre 1960 e 2010.

Além de gerar resultados financeiros de impacto, com a crescente exigência pública por posturas socialmente responsáveis nas empresas, o investimento em diversidade melhora a reputação corporativa e o relacionamento com clientes e com todos os stakeholders (públicos de interesse).

“Após séculos de escravidão e falta de oportunidades sociais e econômicas para a população negra, a sociedade civil e as empresas brasileiras podem (e devem) atacar as consequências negativas desse problema histórico”, diz Gilberto Costa, diretor executivo da operação brasileira do banco americano J.P. Morgan, e que será diretor executivo da associação criada para gerenciar o Pacto.

