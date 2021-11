Quer investir em futuros de bitcoin? Argentina planeja lançar contratos

O maior mercado de futuros da Argentina quer ser a primeira da América Latina a lançar contratos de futuros regulamentados de bitcoin.

Na semana passada, a Matba Rofex disse que apresentou uma proposta ao regulador de valores mobiliários da Argentina para lançar futuros de bitcoin em pesos argentinos. As negociações, iniciadas há alguns meses, estão em andamento, mas o regulador ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Os futuros de bitcoin estão disponíveis há anos em bolsas pouco regulamentadas, mas há poucas disponíveis em mercados regulamentados, como a CME Group. A CBOE Global Markets, a maior bolsa de opções dos Estados Unidos, ofereceu futuros de bitcoin de 2017 até 2019, quando a queda dos preços da criptomoeda secou a demanda.

“Queremos atrair clientes de mercados regulados que não podem operar em bolsas não reguladas”, disse Ismael Caram, subgerente-geral de mercados financeiros da Matba Rofex, em entrevista por telefone à Bloomberg. “Percebemos uma demanda incipiente, mas contínua dos clientes, que querem aumentar a exposição a ativos cripto.”

O regulador da Argentina está avaliando a proposta, mas não é um pedido prioritário, disse uma porta-voz. O plano também precisará ser avaliado pelo Ministério da Economia e pelo banco central do país, disse.

A Argentina é um dos nove países com maior adoção de , de acordo com o Chainalysis, um site especializado em criptomoedas e blockchain.

Em um país com crises cambiais frequentes e inflação em torno de 50% ao ano, dois terços dos argentinos que investem em moedas digitais afirmam que o objetivo é proteger suas economias, segundo estudo da Wunderman Thompson, de Buenos Aires.

O plano da Matba Rofex é que os novos contratos futuros sejam operados com liquidação em dinheiro em plataformas eletrônicas, a exemplo de outros derivativos financeiros.

Os futuros de bitcoin exigirão garantias mais altas e posições abertas mais baixas do que outros, porque são considerados mais arriscados do que os derivativos padrão, disse Caram. A proposta é que os investidores depositem uma garantia em torno de 30% ou 40% do valor do contrato.

O ativo subjacente para os novos futuros será o índice Bitcoin, lançado em abril, que divulga o do ativo em tempo real em pesos argentinos, com base em 12 bolsas de criptomoedas. Na sexta-feira, dia 29, esse índice fechou em 12,3 milhões de pesos (cerca de 60.000 dólares na principal taxa paralela do país, o chamado blue chip swap).

A Matba Rofex também avalia trabalhar com futuros de outras criptomoedas, como o ethereum, ou novos instrumentos, como fundos de índice cripto, disse Caram.