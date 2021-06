Quer investir em millennials? ETF segue empresas de consumo da geração

A gestora do Itaú lança três ETFs temáticos, voltados a empresas globais com foco em inovação, inspirada em produtos da Ark Invest, popular gestora americana capitaneada por Cathie Wood.

Os ETFs são fundos negociados em que replicam índices, permitindo que os investidores tenham acesso, por meio do produto, a ativos diversificados, com baixo custo e liquidez, já que as podem ser vendidas diariamente na bolsa.

De olho no potencial de crescimento do poder de compras dos Millenials, o MILL11 investe em 50 empresas que oferecem serviços e produtos para esta geração de consumidores, como Paypal, Microsoft e Coca-Cola.

Com foco na tendência de queda do custo de sequenciamento genético, o DNAI11 oferece acesso às empresas que tendem a se beneficiar do crescimento dessas soluções nas áreas da saúde e agricultura, como Moderna, Ilumina, Agilent Techonologies.

Os dois ETFs começaram a ser negociados nesta quarta-feira, 16, e acompanham índices construídos em parceria com a MSCI.

Além disso, a partir do dia 23, a gestora passa a oferecer o SHOT11, que investe em empresas que têm produtos e serviços disruptivos, a exemplo de iRobot, Zynga e Microvision. Esse ETF acompanhará o índice da S&P Down Jones.

Os ETFs terão de 0,5% ao ano. A aplicação mínima inicial é o valor de uma cota. O valor parte de menos de R$ 100, mas pode sofrer alterações conforme a variação de mercado.

Contando esses lançamentos o Itaú já soma 18 ETFs listados na B3.

