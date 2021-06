Quer investir em obras de arte? Fintech ampliará acesso a ativos

Tecnologia Ethereum

Os investidores, no entanto, não precisarão ficar até o fim do período previsto. Caso queiram pedir o resgate antecipado, será possível vender sua participação por meio de tokens registrados no blockchain do Ethereum.

Segundo Arthur, o sistema funcionará de forma semelhante ao de uma companhia aberta, com a possibilidade de os próprios investidores tomarem decisões por meio de votações, como alterar o local de exibição das obras ou mesmo vender os ativos por um abaixo do potencial de valorização definido pela Hurst.

“Os investidores terão o poder de decisão, inclusive, para tirar a Hurst e contratar um novo custodiante. Podem surgir coisas imprevisíveis”, comenta Farache. Para isso, precisará haver um quórum mínimo para aprovação por maioria simples por parte dos investidores.

A ideia é que os investidores tenham até 24 horas para votar, com o pleito sendo decidido por meio de ferramentas semelhantes às usadas em assembleias de empresas de capital aberto. “Almejamos, no futuro, fazer as votações por meio de blockchain, mas entendemos que pode haver uma limitação técnica dos usuários em relação à plataforma.”

No entanto, para assegurar a rentabilidade, foram estabelecidas algumas regras. A principal delas é a da aprovação compulsória da venda das obras por propostas que atinjam o potencial de valorização previsto de 17% ao ano.