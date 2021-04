Quer investir em small caps? Gestora reduz investimento inicial para R$250

Werner Roger, gestor e sócio da Trígono Capital, se mostra otimista com alguns setores. Segundo ele, a pandemia não afeta o consumo de alimentos. Ele acredita que o Brasil continuará crescendo no segmento do agronegócio.

“Nesse aspecto, como os estoques estão baixos, os preços estão elevados. Além do , o câmbio está favorável, os juros estão baixos e há crédito disponível. Portanto, há uma conjunção de fatores positivos que nunca vimos antes.”

Além de empresas do agronegócio, a cadeia de fornecedores do setor será beneficiada, o que inclui empresas de logísticas e fabricante de máquinas agrícolas e silos, por exemplo, além de valorização das terras que também compõem o retorno financeiro do setor.

Dadas as incertezas causadas pelo cenário econômico, o gestor definiu aumentar o posicionamento em empresas com receitas denominadas em moeda estrangeira, por meio de preços internacionais, exportações e subsidiárias no exterior. Estas empresas fazem parte dos setores: industrial, agronegócio e commodities.

“Aquelas do setor industrial atuam no segmento de componentes para veículos pesados e maquinários (caminhões, tratores, e máquinas off road), que por sua vez são empregados em agronegócio, logística, infraestrutura e construção”, detalha.

Três pilares

O gestor ainda detalhou como faz a escolha e análise das empresas para . Ele analisa a distribuição de dividendos; avaliação das empresas baseado no Valor Econômico Adicionado (EVA, na sigla em inglês) como ferramenta de avaliação e monitoramento das empresas em que investe; e análise das melhores práticas ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês), utilizando metodologia proprietária.

A gestora também segue uma estratégia de engajamento nas companhias em que investe. “Somente na Trígono, já indicamos e conseguimos eleger 14 conselheiros para os conselhos de administração e fiscais das empresas da carteira de investimentos”, destaca, Frederico Mesnik, presidente da Trígono.