Quer quitar dívida por R$100? Campanha da Serasa encerra nesta terça-feira

Termina nesta terça-feira, 31, a campanha da Serasa que permite que os consumidores quitem suas dívidas por até 100 reais. O evento tem a participação de 24 empresas que oferecem descontos de até 99% no valor da dívida.

Entre as empresas participantes estão: Ativos, Atlântico, Avon, BMG, Bradesco, Calcard, Casas Bahia, Claro, Colombo,Criativos,Credsystem,Digio,Hoepers, Itapeva, Itaú, MGW, Pernambucanas, Ponto Frio, Recovery, Renner, Riachuelo, Tribanco, Vivo e Zema.

A campanha teve início no dia 12 de julho e quase 2 milhões de brasileiros renegociaram suas dívidas por meio da Serasa Limpa Nome. Entre os estados que mais estão São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Bahia. “Essa pode ser a oportunidade que muitos estavam esperando e o nosso objetivo é ajudá-los na busca por uma vida financeira saudável de forma descomplicada”, afirma Nathalia Dirani, gerente de marketing da Serasa.

Como participar

Os acordos de negociação são fechados em menos de 3 minutos e as consultas podem ser feitas de forma gratuita nos canais oficiais do Serasa Limpa Nome:

Site: serasalimpanome.com.br

App: Serasa no Google Play e App Store

WhatsApp: (11) 99575-2096

Ligação gratuita: 0800 591 1222

Neste momento, a Serasa aconselha que as pessoas priorizem os meios digitais, mas para quem preferir negociar presencialmente em uma das unidades dos Correios deve acessar o site http://www.correios.com.br e conferir os horários de funcionamento antes de se dirigir a uma das agências.

Os interessados que forem até uma agência dos Correios devem levar o CPF e/ou documento com foto e pedir no balcão para renegociar as dívidas por meio do Limpa Nome do Serasa. O tempo médio gasto entre a consulta e a impressão do boleto para o pagamento é de 2 a 5 minutos.