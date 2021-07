Quer saber se você tem saúde financeira? Acesse esse novo índice gratuito

Desenvolvido em cooperação técnica com o Banco Central do Brasil, e apoio dos bancos associados à Federação, membros do Sistema Financeiro Nacional e acadêmicos que estudaram protocolos internacionais sobre o tema, o I-SFB surgiu a partir de uma pesquisa realizada no país sobre o tema.

O que significa ter saúde financeira?

O conceito de saúde financeira inclui:

Ser capaz de cumprir as obrigações financeiras correntes

Ser capaz de tomar boas decisões financeiras

Ter disciplina e autocontrole para cumprir objetivos

Sentir-se seguro quanto ao futuro financeiro

Ter liberdade de fazer escolhas que permitam aproveitar a vida.

Índice médio do brasileiro é de 57 pontos

O índice médio de saúde financeira do brasileiro adulto é de 57 pontos, numa escala que vai de 0 a 100. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Febraban de setembro a novembro de 2020, por telefone, com 5.220 entrevistados.

Da média de 57 pontos para baixo, há uma área de maior estresse financeiro. Quando o índice sobe, o estresse dá lugar à sensação progressiva de bem-estar financeiro.

O padrão das respostas revela pessoas que lutam por uma vida financeira estruturada para fechar as contas do mês e a difícil missão que é ter reservas para as emergências.

Os entrevistados também apontaram a necessidade de mais informações sobre finanças, incertezas quanto à maneira como lidam com o dinheiro e insegurança quanto ao futuro.

Veja abaixo a situação dos brasileiros pesquisados:

A grande maioria paga suas contas, mas vive um limite justo entre renda e gastos

Raramente sobra dinheiro no fim do mês

Convivem com estresse por causa dos compromissos

Poucos se sentem capazes de reconhecer um bom investimento

Poucos conseguem perceber quando precisam de orientação sobre como lidar com seu dinheiro

Sentem que não estão garantindo o futuro financeiro

Admitem que outro jeito de lidar com o dinheiro permitiria aproveitar melhor a vida

Tendência mundial

O índice de saúde financeira já foi implantado em países como Estados Unidos, Escócia e Cingapura.

Fundamentados em protocolos internacionais, a Febraban e o Banco Central analisam o tema desde 2017. O processo reuniu, no último ano, cerca de 70 especialistas das áreas bancária, acadêmica, integrantes do Sistema Financeiro Nacional como o setor cartão de crédito, birôs de crédito, empresas de leasing, especialistas em educação financeira e planejadores financeiros.

A maior diferença do modelo brasileiro para os internacionais está na base socioeconômica da população, que tem influência tanto no sentimento de segurança financeira, como também na habilidade para se informar e na capacidade de se engajar em bons comportamentos.

Por exemplo: uma pessoa organizada, que controla suas contas e tem conhecimento e disposição para poupar, pode não ter dinheiro sobrando no fim do mês devido à realidade de seu dia a dia. O índice leva isso em conta.

