Quer se proteger da inflação? Bancos centrais fazem corrida ao ouro

Os bancos centrais podem estar recuperando o apetite para a compra de ouro depois de permanecerem à margem no ano passado.

Bancos centrais da Sérvia à Tailândia têm aumentado suas reservas em ouro e o de Gana anunciou recentemente planos de compras, à medida que o espectro da aceleração da inflação se aproxima e uma recuperação do comércio global fornece o potência de fogo para as compras.

Uma recuperação na compra — que caiu para o nível mais baixo em uma década — aumentaria as perspectivas para os preços do ouro, à medida que algumas outras fontes de demanda vacilam.

“A , o ouro é o guardião e o fiador mais significativo da proteção contra os riscos inflacionários e outras formas de riscos financeiros”, disse o Banco Nacional da Sérvia. O presidente sérvio, Aleksandar Vucic, anunciou recentemente que o banco central pretende aumentar as reservas do metal precioso de 36,3 toneladas para 50 toneladas.

A recuperação do comércio global está fortalecendo as contas-correntes dos países emergentes, dando a seus bancos centrais a opção de comprar mais ouro.

Os preços mais altos do petróleo também estão impulsionando as compras de lingotes de ouro por exportadores de petróleo, incluindo o Cazaquistão, de acordo com James Steel, analista-chefe de metais preciosos da HSBC Holdings. É provável que isso continue, disse ele.

“Se um banco central está procurando diversificar, o ouro é uma maneira maravilhosa de sair do dólar sem selecionar outra moeda”, acrescentou.

O metal precioso subiu 0,3% nesta segunda-feira, para negociação a 1.791,85 dólares a onça, a partir das 14h15 (no horário de Nova York). Está sendo negociado em torno de sua média móvel de 100 dias, um nível técnico importante.

Em um cenário de alta, com a recuperação da economia global, as compras do banco central podem chegar a cerca de 1.000 toneladas, escreveram Aakash Doshi e outros analistas do Citigroup em relatório.

A previsão do banco de investimento é que as compras aumentem para 500 toneladas em 2021 e 540 toneladas no próximo ano. Isso está abaixo dos picos acima de 600 toneladas em 2018 e 2019, mas é um avanço significativo sobre as 326,3 toneladas adquiridas no ano passado, de acordo com dados do World Gold Council.

Cerca de um em cada cinco bancos centrais pretende aumentar suas reservas de ouro no próximo ano, de acordo com uma pesquisa realizada pelo WGC e publicada no mês passado.

Os bancos centrais são um componente da compra física que está ajudando a conter as fortes saídas de investidores de fundos negociados em , disse a analista de metais preciosos do Standard Chartered Suki Cooper.

“As tensões geopolíticas, a necessidade de e aumento da incerteza continuaram a aumentar o interesse nas reservas de ouro”, disse Cooper.