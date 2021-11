Quer usar Pix nas compras da Black Friday? Vejas os limites na madrugada

A Black Friday acontece nesta semana e o Pix já é oferecido como um meio de pagamento, inclusive com descontos, em muitas lojas na internet.

No entanto, o consumidor deve ficar atento aos limites colocados pelo Banco Central (BC) para compras no horário noturno.

Quem desejar fazer compras entre às 20h e às 6h usando Pix tem um limite de R$ 1 mil já instituído automaticamente pela instituição em que tem conta.

Essa medida faz parte de uma série de do BC para evitar golpes e fraudes utilizando a ferramenta.

Limite pode ser alterado antes da compra

Esse limite pode ser alterado pelo próprio cliente por meio do aplicativo do banco ou pela internet, mas há uma ressalva: as instituições financeiras têm entre um e dois dias para atender ao pedido.

O cliente também poderá customizar o horário de início do período noturno, no qual o limite se encaixa.

Recentemente, o BC criou a possibilidade do horário noturno começar às 22h e terminar às 6h

dependendo da preferência do cliente. A mudança deve ser implementada até 22 de julho de 2022.

Além dessa medida, o Pix ainda conta com algumas outras novidades para prevenir golpes e fraudes, como o bloqueio cautelar, em que a instituição financeira poderá bloquear os recursos por até 72 horas

em casos de suspeita de fraude.

O Mecanismo Especial de Devolução também já começou a funcionar e facilita o retorno de valores movimentados em caso de suspeita de fraude ou falha operacional.