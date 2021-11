QuintoAndar abre expansão global com centro de tecnologia em Portugal

O QuintoAndar, maior plataforma de aluguel, compra e venda de imóveis do país, dá um importante passo em seu plano de crescimento com a abertura de um Centro de Tecnologia em Portugal. Será o primeiro escritório da startup no exterior, com o objetivo de recrutar talentos para o desenvolvimento de novos produtos e soluções.

O centro deverá ser localizado em Lisboa e contará com até 50 profissionais em um primeiro momento, em áreas como ciência de dados, engenharia de software, design e gestão de produtos. O anúncio oficial acontece nesta quinta-feira, dia 4, na Web Summit, evento global de tecnologia que acontece justamente na capital portuguesa.

Serão contratados preferencialmente europeus com experiência em startups e que possam contribuir para novos projetos que deem continuidade à expansão da companhia -- o primeiro país com operação comercial deve ser o México, em prazo não definido. O centro de tecnologia deve começar a funcionar em março de 2022.

"O objetivo é ampliar o acesso a talentos. O ecossistema de empresas de tecnologia na Europa é mais rico e existe há mais tempo do que na América do Sul. Já temos estrangeiros que trabalham conosco, mas são poucos. Ter um escritório em um país da União Europeia é um facilitador para atrair esses profissionais", disse André Penha, cofundador e CTO (executivo-chefe de Tecnologia) do QuintoAndar, à EXAME Invest.

No Brasil, são atualmente 650 profissionais na área de tecnologia da startup.

"Recentemente, o Brasil passou a ter empresas de tecnologia mais destacadas, e o QuintoAndar é uma delas, mas até pouco tempo atrás não era assim. E isso reduz a disponibilidade de profissionais que já passaram por empresas de tecnologia e pela experiência de ajudar a levar companhias até o estágio em que atingem milhões de usuários diários."

Penha citou startups como o Spotify, da Suécia, e o Skype, fundado por um empreendedor sueco e outro dinamarquês, como exemplos de companhias que se destacam em tecnologia e design de produto, entre outras áreas. "É a oportunidade de contar com talentos de outras origens e escolas, diferentes das que temos no Brasil."

"Serão pessoas que vão somar à experiência que temos no Brasil no mercado imobiliário", afirmou.

A escolha de Portugal se deu por algumas razões, de acordo com o empreendedor: o país é considerado hoje um dos novos destinos em alta para empresas de tecnologia -- e, por tabela, para talentos de diferentes nacionalidades; a proximidade cultural e geográfica (com voos diretos para diferentes cidades brasileiras) também pesou, ainda que o inglês seja língua cada vez mais recorrente em reuniões e projetos do QuintoAndar.

"Mas o objetivo desse escritório não é abrir o mercado português: é chamar profissionais europeus para trabalhar no QuintoAndar e desenvolver tecnologia que vamos utilizar no Brasil e em outros países", diz Penha. "Há uma correlação [a abertura do centro de tecnologia na Europa com uma operação internacional], mas não é de causalidade."

Segundo o CTO do QuintoAndar, o centro de tecnologia em Lisboa vai servir também como aprendizado para que novos escritórios possam ser abertos futuramente em outros países. "Portugal é o primeiro passo."

Próximos passos e prioridades

Fundado em 2013 por Penha e Gabriel Braga, que é o CEO, o QuintoAndar tem mais de 150.000 imóveis e acima de 50 bilhões de reais em ativos sob gestão em sua plataforma digital de aluguel e compra e venda de imóveis, em mais de 40 cidades brasileiras.

A startup fecha mais de 10.000 novos contratos mensalmente, segundo dados de agosto, por meio da plataforma e de funcionalidades que reduzem a burocracia e agilizam o fechamento dos contratos.

Entre as inovações levadas pela startup para o mercado estão a dispensa de fiador por parte do inquilino, a produção de fotos com qualidade para apresentar os imóveis, o agendamento de visitas e o fechamento do contrato de forma online, além da garantia de pagamento ao proprietário em caso de atraso do pagamento pelo inquilino.

A proptech, como são chamadas as startups dedicadas o setor imobiliário, foi avaliada em 5,1 bilhões de dólares em agosto, com a extensão da rodada Series E em que levantou ao todo 420 milhões de dólares.

Por ocasião da rodada Series E original em maio, Braga disse que os novos recursos seriam utilizados em três frentes: ampliar a operação já consolidada de aluguel de imóveis, acelerar o crescimento em compra e venda e bancar o desenvolvimento de uma expansão internacional, que começaria pelo México.