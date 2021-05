QuintoAndar chega a Porto Alegre com serviço de compra e venda de imóveis

O QuintoAndar, líder em alugueis de imóveis residenciais no Brasil, chega nesta semana a mais uma capital com seu braço de compra e venda de propriedades. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, será a quarta cidade a contar com esse serviço, marcando a chegada da startup à região Sul.

Aprenda a buscar renda extra com imóveis com a EXAME Academy

Lançado no início do ano passado, o braço de compra e venda de imóveis do QuintoAndar logo teve de encarar de frente os efeitos da pandemia do coronavírus. Em um primeiro momento, diante de tamanha incerteza, os executivos da empresa decidiram congelar os planos de expansão do negócio.

Um ano depois, o cenário revelou um mercado imobiliário que só cresce durante a . A resiliência levou a startup a retomar a expansão, começando pela compra da tradicional imobiliária Casa Mineira, em março deste ano.

A aquisição trouxe os imóveis de Belo Horizonte para a plataforma do QuintoAndar e consolidou a empresa como líder em compra e venda de imóveis usados no Brasil. Além da capital mineira, o serviço está disponível em São Paulo e no Rio de Janeiro.

"Aceleramos o plano de expansão com a entrada em BH. Nosso passo agora é Porto Alegre, uma capital muito relevante na região Sul e com um ótimo tamanho de mercado", explicou Arthur Malcon, head de compra e venda do QuintoAndar, em entrevista à EXAME Invest.

O executivo, que comandou as operações da plataforma nos estados sulistas, explica que o bom desempenho de Porto Alegre nos negócios de locação tornou a cidade forte candidata para dar continuidade aos planos de crescimento.

"É uma cidade em que os produtos digitais vão bem e em que há uma carência de serviços de melhor qualidade", explica Malcon.

QuintoAndar em Porto Alegre

Para abrir as portas da região Sul, o QuintoAndar vai oferecer um programa agressivo de inclusão de imóveis para compra e venda. Os "afiliados" (como são chamados os profissionais que indicam imóveis para a plataforma) terão um sistema de bonificação diferenciado, com remuneração maior do que a média das outras cidades.

"Qualquer pessoa pode indicar um imóvel. Nós remuneramos os afiliados com um valor pela indicação em si, e quando a transação de venda é bem-sucedida pagamos um percentual adicional", explica o executivo do QuintoAndar.

Os proprietários de Porto Alegre que quiserem ofertar imóveis na plataforma poderão fazer o cadastro a partir do final desta semana, e na próxima quinzena os compradores já poderão visualizar as propriedades no site e no aplicativo do QuintoAndar.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso