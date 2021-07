QuintoAndar começa a operar na região Norte e chega a 42 cidades no país

O QuintoAndar, maior plataforma de aluguel de imóveis do país, começa a operar nesta segunda-feira, 5 de julho, nas cidades de Belém e Manaus. É o início da operação da startup na região Norte do país, a última que ainda faltava.

Com as duas capitais, a startup amplia a sua presença para 42 cidades no país, incluindo municípios das maiores regiões metropolitanas. São mais de R$ 50 bilhões em ativos sob administração.

“Expandir a nossa operação para as cinco principais regiões e acompanhar a boa aceitação do nosso modelo e o desenvolvimento do mercado local mostram que estamos no caminho certo”, afirma Thiago Tourinho, COO (executivo-chefe de Operações) do QuintoAndar.

O início da operação em Manaus e Belém vai ocorrer em fases. A partir de 19 de julho, proprietários poderão acessar a plataforma para cadastrar o seu imóvel. Em agosto, o acesso será liberado para que inquilinos possam procurar, marcar visitas e alugar o imóvel.

Fundado em 2013 pelos empreendedores André Penha e Gabriel Braga, o QuintoAndar opera com uma plataforma digital para o aluguel e funcionalidades que reduzem a burocracia e agilizam o fechamento dos contratos.

Entre as inovações trazidas pela startup estão a dispensa de fiador por parte do inquilino, a produção de fotos com qualidade para apresentar os imóveis, o agendamento de visitas e o fechamento do contrato de forma online.

O QuintoAndar oferece ainda uma proteção para o proprietário do imóvel de que receberá o aluguel em dia mesmo se o inquilino atrasar o pagamento, além de uma cobertura de até R$ 50 mil em caso de danos materiais ao fim do contrato.

Há pouco mais de um mês, o QuintoAndar acertou uma rodada de captação de US$ 300 milhões, o que elevou o seu valuation para US$ 4 bilhões e o tornou a segunda startup mais valiosa da América Latina, junto com a mexicana Kavak (de carros usados) e atrás apenas do Nubank.

A startup também é a líder em compra e venda de imóveis, status que alcançou com a aquisição no ano passado da Casa Mineira, empresa que opera um portal de classificados com mais de mil imobiliárias em todo o país.