QuintoAndar compra dono do Imovelweb e cresce na América Latina

Com o objetivo de construir um ecossistema completo e com a melhor experiência para clientes finais e imobiliárias, o QuintoAndar anuncia nesta quinta-feira, dia 23, a aquisição das operações imobiliárias do Grupo Navent, dono de alguns dos maiores portais especializados em sete países da América Latina. No Brasil, a Navent tem as plataformas Imovelweb e Wimoveis e a empresa Union Softwares. O negócio envolve pagamento em dinheiro e do QuintoAndar.

“A aquisição da Navent reforça a estratégia de criar a melhor plataforma de transações imobiliárias que podemos oferecer para os nossos clientes”, disse Gabriel Braga, CEO e cofundador do QuintoAndar, em entrevista à EXAME Invest. “Isso passa mais recentemente por trazer as imobiliárias para junto do nosso ecossistema."

Segundo o empreendedor, o negócio complementa o objetivo do QuintoAndar de oferecer o atendimento a clientes e imobiliárias em todas as etapas da compra e venda e do aluguel, a partir da busca do imóvel, tornando-a a mais fluída, e depois ao longo da jornada facilitando a transação em diferentes etapas.

O Grupo Navent nasceu na Argentina, em 1999, originalmente a partir de um portal de empregos, a Bumeran, nos primórdios da internet na América Latina. Ao longo das duas décadas seguintes, entrou no ramo imobiliário, fez aquisições e se tornou um dos maiores grupos da região nesse segmento e em vagas. No meio do caminho, recebeu aportes de dois gigantes do venture capital, o Tiger Global e o Riverwood Capital.

Além das empresas já citadas no Brasil, o grupo tem operações em seis países: Zonaprop, na Argentina; Plusvalia, no Equador; Compreoalquile, no Panamá; Adondevivir e Urbania, no Peru; Inmuebles24, no México; e Conlallave, na Venezuela.

Também faz parte do grupo a Tokko Broker Software, que opera em todos esses mercados. Suas plataformas nos sete países contam, somadas, com mais de 6 milhões de imóveis listados.

O Imovelweb é um dos maiores portais imobiliário do país, com um tráfego de mais de 8 milhões de pessoas pelo site a cada mês. Foi também o pioneiro, fundado em 1999.

“O que Navent e o QuintoAndar farão juntos aproximará as imobiliárias das expectativas do consumidor, elevando

o nível para uma experiência que destrave conversão e liquidez”, disse o cofundador e CEO da Navent, Nicolas Tejerina.

O QuintoAndar, por sua vez, é a maior plataforma em compra e venda e aluguel do país, com mais de 50 bilhões de reais em ativos sob gestão e mais de 150.000 contratos ativos. É uma das startups mais valiosas da América Latina, com valuation de 5,1 bilhões de dólares depois de rodada Series E em que levantou ao todo 420 milhões de dólares em maio e agosto deste ano.

As marcas e as plataformas da Navent nos sete mercados em que está presente, além das respectivas equipes, serão mantidas com a operação de forma independente. “Vamos gradualmente explorar as sinergias e as complementaridades da plataforma do QuintoAndar com as da Navent e vice-versa”, disse o brasileiro.

Braga explicou que, dentro do objetivo de melhorar a experiência de compra e venda, há dois focos: primeiro, gerar leads (informações do cliente interessado na transação) para as imobiliárias parceiras e para os clientes que procuram ou estão anunciando um imóvel. E o segundo é desenvolver e oferecer produtos financeiros que possam facilitar a transação.

“A Navent até hoje teve muito foco na geração de leads para as imobiliárias. Nós também fazemos isso e vamos, portanto, somar esforços. Mas desde o começo do QuintoAndar gastamos muita energia para tentar facilitar a transação em si”, explicou.

Isso se aplica tanto para transações realizadas no ambiente da startup brasileira como, mais recentemente, para aquelas geradas e conduzidas por imobiliárias parceiras.

“Acabamos atuando tanto no topo do funil, na parte relacionada a leads, como no fim do funil, eliminando pontos de fricção e burocracia e tornando a transação mais acessível, mais rápida e segura para os clientes finais e para as imobiliárias parceiras no dia-a-dia.”

No mercado brasileiro especificamente, caberá a cada imobiliária nas plataformas do ImovelWeb e da WImoveis, em um primeiro momento, decidir se continua a operar no modelo já corrente ou se passa a fazer uso das soluções do QuintoAndar até o final da transação.

Do lado do QuintoAndar, a aquisição da Navent é mais uma peça importante e estratégica do quebra-cabeça que vem sendo montado e que ganhou tração ao longo do ano.

As aquisições da ATTA Franchising, que atua com crédito imobiliário, em agosto, e da Velo, que opera garantias locatícias, no início deste mês, se encaixam no objetivo de facilitar a transação.

No início do ano, em março, havia adquirido a imobiliária Casa Mineira, de Belo Horizonte, em uma transação que alçou a startup à liderança em compra e venda de imóveis usados.

Segundo ele, com o ImovelWeb, o QuintoAndar amplia o menu de ofertas para gerar liquidez para imobiliárias parceiras, além de aumentar o número delas em seu ecossistema.

“Foi um ano de expansão do nosso ecossistema, levando o QuintoAndar até as imobiliárias e vice-versa, tornando a nossa plataforma mais ampla para os clientes finais. Alavancamos o que podemos oferecer para as imobiliárias e o que elas podem nos oferecer na parte de geração de oferta e demanda e na parte da transação em si”, resumiu o cofundador da proptech.

Segundo ele, foi um ano também em que o QuintoAndar passou a atender, na prática, qualquer cidade do país por meio de produtos financeiras que não se restringem às cidades em que opera com seu marketplace completo.

“Esses produtos representam outra avenida de crescimento e uma expansão do benefício que podemos gerar para nossos clientes e parceiros, independentemente da cidade.”

Expansão internacional

A aquisição da Navent também representa o início da operação internacional do QuintoAndar como grupo, embora não ainda como plataforma própria. Braga apontou ressalvas.

“A Navent tem marcas estabelecidas e presença forte nos mercados em que atua e isso certamente facilita a chegada do QuintoAndar em algum momento, mas são dois modelos diferentes. A chegada do QuintoAndar a esses países será algo independente.”

Segundo ele, a startup continua a trabalhar para colocar a operação de pé no México, como anunciado no primeiro semestre, mas sem planos para outros países.

Outro passo nesse sentido foi anunciado em novembro: a abertura de um centro de tecnologia em Lisboa (Portugal), com o objetivo de recrutar talentos de outros países. Será o primeiro escritório da startup no exterior.