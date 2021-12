QuintoAndar faz nova aquisição para acelerar expansão com imobiliárias

Na visão de Gabriel Braga e André Penha, cofundadores do QuintoAndar, o mercado imobiliário brasileiro pode ser destravado e gerar muito mais negócios com novas soluções financeiras que reduzam as incertezas entre as partes e ampliem o acesso de uma parcela da população aos imóveis, seja para aluguel ou compra.

Desde a sua fundação em 2013, mas de forma acelerada mais recentemente, uma das prioridades tem sido atacar essa frente. É nesse contexto que se enquadra a aquisição da startup catarinense Velo, anunciada nesta quarta-feira, dia 8, por valores não revelados.

Fundada em 2018 por Alberto Stein, Bruno von Hertwig, Anderson Felício e Paulo Cantoli em Blumenau, a Velo é especializada em fiança digital e garantia locatícia e considerada uma das startups mais inovadoras do país nesse segmento, com imobiliárias como seu público-alvo no modelo B2B.

A empresa, que conta com o apoio do Grupo Stein, um dos mais tradicionais do estado na construção civil, desenvolveu soluções digitais de análise de cadastro e de crédito e de reembolso instantâneo que reduzem o impacto da inadimplência para imobiliárias e locatários. Dessa forma, conseguem assegurar o pagamento a essas duas partes em até dois dias em caso de atraso, em vez de dois meses, como é a média do mercado.

Como consequência, imobiliárias parceiras possuem melhores condições de alavancar os seus negócios, dedicando-se à sua expertise de aluguel nos mercados em que atuam.

"Quando olhamos para os altos níveis de satisfação dos clientes da Velo, ficamos impressionados com a forma como eles estão resolvendo a dor dos seus clientes”, disse Gabriel Braga, CEO do QuintoAndar.

“A Velo é a empresa que mais cresce no seu segmento, cinco vezes no último ano, exatamente por causa da qualidade da sua solução. A capacidade de execução de seu time vai nos ajudar a construir uma oferta única e totalmente pensada para as imobiliárias, contribuindo para a conversão (do negócio) e a rentabilidade com rapidez”, afirmou.

Segundo Braga, os produtos da Velo vão complementar as soluções de negócios que o QuintoAndar já oferece às imobiliárias parcerias e em sua própria plataforma, o que terá como resultado uma experiência mais rápida para o fechamento de contratos com mais segurança e menos imprevistos.

A solução de dispensa de fiador foi uma das principais inovações da companhia desde os seus primeiros anos, graças à análise financeira do inquilino potencial e à parceria com uma seguradora que banca eventual inadimplência.

"Ficamos muito entusiasmados com a estratégia clara que o QuintoAndar tem para potencializar o crescimento das imobiliárias", disse o cofundador e CEO da Velo, Anderson Felício.

"A complementaridade da nossa experiência vivenciando o dia-a-dia das imobiliárias parceiras com o expertise deles vai permitir fazer o que sempre imaginamos em escala muito maior: simplificar e facilitar os processos e transações para todos os elos da cadeia de moradia”, afirmou o empreendedor.

Máquina de análise de risco

A aquisição da Velo é a segunda fechada pelo QuintoAndar desde a rodada Series E em que levantou ao todo 420 milhões de dólares e que levou o valuation da companhia para 5,1 bilhões de dólares.

Há quatro meses, a companhia anunciou a compra da ATTA Franchising, uma startup que atua como um canal de distribuição de crédito imobiliário e outros produtos, com uso de tecnologia e inteligência artificial para operar com maior eficiência. Ou seja, para oferecer taxas mais baixas de acordo com cada perfil de cliente em uma ponta; e para permitir que bancos e outras instituições, além de imobiliárias e incorporadoras, ampliem a demanda por crédito.

Um dos principais investimentos do QuintoAndar se dá no aperfeiçoamento de máquinas de decisão de crédito e análise de risco a partir de um volume crescente de dados. A incorporação da Velo e da ATTA amplia o alcance dessa frente.

O QuintoAndar conta com mais de 150.000 imóveis e acima de 50 bilhões de reais em ativos sob gestão em sua plataforma digital de aluguel e compra e venda de imóveis, em mais de 40 cidades brasileiras. A startup fecha mais de 10.000 novos contratos mensalmente, segundo dados de agosto.

Por ocasião da rodada Series E original em maio, Braga disse que os novos recursos seriam utilizados em três frentes: ampliar a operação já consolidada de aluguel de imóveis, acelerar o crescimento em compra e venda e bancar o desenvolvimento de uma expansão internacional, que começa pelo México.

Em novembro, o QuintoAndar anunciou a abertura de um Centro de Tecnologia em Portugal, o primeiro escritório da startup no exterior. O objetivo é recrutar talentos para o desenvolvimento de novos produtos e soluções.