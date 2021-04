QuintoAndar lança ferramenta que calcula retorno de imóvel para investidor

A queda na taxa básica de juro moveu duas peças importantes no mercado imobiliário. Ao mesmo tempo que diminuiu o custo do financiamento de imóveis, a menor também reduziu o retorno de aplicações conservadoras, o que levou muitos investidores a pensar em alternativas.

Embora a Selic esteja em trajetória de alta, o cenário ainda não mudou tanto. Mesmo que a taxa básica alcance a casa dos 5% até o final do ano, como prevêem os economistas, a atratividade da continuará baixa.

De olho no potencial número de novos investidores, o QuintoAndar lançou uma nova solução para quem compra imóveis em busca de retorno com aluguéis. A partir desta semana, a plataforma mostrará um cálculo de retorno mensal (em percentual) dos imóveis anunciados para venda. Será possível saber, também, se aquele imóvel já está ocupado por um inquilino.

"Por sermos a maior plataforma de locação do mercado, possuímos dados de muita qualidade sobre o dos aluguéis. O mercado tradicional ainda é muito fragmentado, então esse tipo de informação fica disperso", disse Arthur Malcon, head de compra e venda do QuintoAndar, em entrevista à EXAME Invest.

O cálculo da rentabilidade mensal ajudará o investidor a comparar diferentes imóveis e até diferentes aplicações financeiras. Na equação são considerados diversos fatores, como o histórico de ocupação do imóvel, o número de dormitórios e de vagas de garagem, a localização e as condições de conservação do ambiente.

Além disso, é possível, por exemplo, aplicar um filtro para encontrar somente imóveis que já têm um inquilino — ou seja, cuja geração de receita e retorno com aluguel já é real.

Como o cálculo é feito?

Para chegar a um valor de aluguel, a plataforma considera diferentes métricas. São dezenas de dados, segundo o QuintoAndar, que levam em conta, por exemplo, a atratividade do imóvel frente a outros similares naquela região.

"Existem cidades brasileiras que não têm bons estoques de imóveis para locação. Mesmo em São Paulo, onde a oferta é maior, quando um bom imóvel chega à plataforma ele é alugado muito rapidamente", explica Malcon, do QuintoAndar.

Ele diz que o incentivo da venda para investidores pode melhorar a qualidade do estoque dos imóveis, à medida que o dinheiro empregado pode ser usado para fazer melhorias nos ambientes antes da locação.

"No fim, o investidor pode reformar o imóvel e colocar para alugar na plataforma por um preço superior", explica o head da empresa.

Ao cumprir a transição entre venda e locação, seus dois braços fortes de negócio, o QuintoAndar amplia a cartela de clientes e de ativos disponíveis na plataforma.

