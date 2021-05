Quiz: qual o cartão de crédito ideal para o seu momento de vida?

O cartão de crédito pode ser um aliado nas finanças. É possível fazer compras e pagar no mês seguinte, parcelar produtos cujo valor total não cabe no orçamento mensal, concentrar os gastos e ainda receber benefícios por isso. Mas ele também pode ser prejudicial para quem não usar corretamente. E o primeiro passo para que isso não aconteça é escolher o cartão ideal.

Mas como fazer isso diante de tantas disponíveis no mercado? Ainda mais considerando que a maioria é oferecida pelos bancos de acordo com a renda do cliente, com benefícios fechados e embarcados?

A primeira coisa que você precisa saber é que já é possível personalizar seu cartão, escolhendo quais benefícios deseja. Para te ajudar nesse processo, preparamos um quiz que vai apontar exatamente qual a opção mais indicada para o seu perfil e quais vantagens ela traz.

Responda ao nosso quiz

Personalize seu cartão de crédito

Diferentemente da maioria dos bancos, o BTG+ chegou ao mercado com uma nova proposta: oferecer uma experiência financeira personalizada no uso do cartão. Por isso, o banco permite que o cliente abra sua conta e escolha apenas o que vai realmente usar.

No app do BTG+, o cliente seleciona o tipo de cartão, os benefícios que deseja e se quer participar do Invest+, o programa de fidelidade exclusivo do BTG+. É possível escolher o nome que será impresso, personalizar o design, decidir o dia de vencimento da fatura e a senha que preferir.

Todos os cartões permitem o acesso ao Invest+. Funciona assim: conforme o cliente faz compras no cartão de crédito, o banco deposita um percentual do valor gasto em um fundo simples de do BTG, pautado principalmente em títulos do , com meta de rentabilidade de 100% do e taxa zero.

Ao acumular 100 pontos em qualquer um dos cartões, 1 real é aplicado no fundo do BTG. A diferença entre os cartões está na conversão de pontos. Quem tem o cartão BTG+ Black já conta com o Invest+ e ganha 1 ponto para cada real gasto. Para o cartão opção básica, cada real garante 0,5 ponto. Para a opção avançada, o real equivale a 0,75 ponto.