Quiz: qual a sua verdadeira classe social?

Estamos acostumados a classificar as classes sociais em três níveis: A, B e C. Segundo a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as classes sociais são divididas em 5 categorias. Todas consideram a renda familiar mensal. São elas:

Classe A (quem ganha mais de 20 salários mínimos);

Classe B (de 10 a 20 salários mínimos);

Classe C (de 4 a 10 salários mínimos);

Classe D (de 2 a 4 salários mínimos);

Classe E (recebe até 2 salários mínimos).

Mas o conceito de "pobre, classe média e rico” não explica exatamente a verdadeira classe a qual uma pessoa pertence. Isso porque há quem vive endividado, mesmo com um bom salário, e quem ganha um salário razoável, mas possui uma liberdade financeira maior. Ou seja, tudo depende de como você gere o seu patrimônio.

De acordo com Ramit Sethi, autor do livro “I Will Teach You To Be Rich”, a verdadeira riqueza está na liberdade e na flexibilidade de poder fazer o que você gosta, sempre que deseja. Por isso, segundo ele, podemos dar três nomenclaturas para as "verdadeiras classes sociais", que consideram o estilo de vida da pessoa e não o quanto ela ganha mensalmente. Entenda, a seguir, o que cada uma significa:

Prisioneira do dinheiro

Como o nome já diz, é, em suma, uma pessoa que gasta tudo que ganha. Se você é aquela pessoa que se sente presa financeiramente, trabalhando e sobrevivendo a cada salário, sem ter uma gordura financeira para fazer planos futuros e comprar coisas que você deseja, sejam viagens ou coisas materiais, sem se endividar, talvez seja a hora de repensar os cálculos de gastos e despesas mensais, para criar o hábito de poupar e, assim, começar a.

Correndo na esteira

A segunda classe se enquadraria em um perfil de pessoa que tem uma boa renda mensal e uma. No geral, ela tem uma boa qualidade de vida. Porém ela não consegue dar o segundo passo para, quem sabe, pensar em uma privada ou em planos para o futuro.

Classe da liberdade

Esta pessoa possui liberdade financeira para fazer o que quer, quando quer e não é, necessariamente, porque ela ganha um salário maior. Ela pode ganhar igual a pessoa que é prisioneira do dinheiro, mas sabe gerir melhor suas finanças. Para ela, o custo das coisas raramente é a primeira coisa a considerar, já que suas escolhas e investimentos deram a ela essa liberdade.

