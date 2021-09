Quiz: quanto tempo leva até você se tornar um milionário?

Grande parte da população brasileira não é ensinada desde cedo a fazer planos a respeito de sua vida financeira. Muitos pensam em ter um lar próprio, um bom emprego e uma estabilidade financeira, mas não sabem como iniciar os investimentos hoje, para alcançar e manter isso no futuro.

De acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), 40% dos brasileiros ainda não poupam nenhuma quantia devido à falta de conhecimento sobre organização de finanças pessoais. Quem não se organiza financeiramente para saber o quanto entra e sai de dinheiro em sua conta mensalmente, geralmente, não consegue equilibrar as finanças.

Dessa forma, fica mais difícil gerar caixa para poder poupar e, posteriormente, . Ao organizar as finanças, o indivíduo passa a ter uma visão mais clara do que deve fazer com o dinheiro, em que deve tentar diminuir gastos etc.

Isso pode ser feito com uma simples planilha no Excel ou, de forma mais simples ainda, em um caderno, com anotações dos gastos fixos mensais (contas a pagar e despesas), os gastos diários (o cafezinho na rua, o passeio e o lanche do final de semana, entre outros) e o quanto entrou de dinheiro (salário ou renda de decorrente da prestação de serviços).

Feito isso, ficará muito mais fácil de encontrar as “torneiras financeiras” (aqueles pequenos gastos que são recorrentes, mas não são tão necessários). Assim, você poderá, ao final de cada mês, saber o quanto pode poupar ou investir para começar a constituir a sua .

Para te ajudar, a EXAME Invest criou o quiz “Quanto tempo até você ser um milionário?”, que mostra, aproximadamente, quanto tempo você irá demorar para conseguir atingir o seu primeiro milhão de reais, de acordo com a sua idade, o valor médio que pretende investir mensalmente e o rendimento anual esperado (o que depende muito do seu ).

A reserva de emergência

A reserva de emergência sempre é um montante que pode te proteger de dívidas por um determinado período, caso você fique desempregado ou precise utilizar o dinheiro em uma emergência. Especialistas acreditam que guardar o equivalente a cerca de seis meses do valor de gastos fixos mensais é essencial para se proteger de situações extremas. Ou seja, se você gasta 2.000 reais por mês, por exemplo, sua reserva deve ser de, no mínimo, 12.000 reais.

A construção de riqueza tem a ver com aportes mensais, diligência nos investimentos e disciplina. Também é importante ter uma meta para poder direcionar melhor os seus aportes. Investir e reinvestir os rendimentos é o que vai fazer o seu dinheiro “trabalhar para você”.

Perfil de investidor

Existem diversos perfis de investidor. Todo mundo que pretende entrar no mercado de ou mesmo de diferentes produtos de precisa conhecer o seu perfil antes de começar a investir. Há pessoas que são mais conservadoras e preferem arriscar menos. Outras são moderadas e já aceitam um pouco mais de risco, visando um maior.

E tem também quem seja arrojado (ou agressivo). Esse tipo de perfil costuma investir a maior parte do seu montante em e ativos de maior risco, visando sempre o maior lucro, sem pensar apenas no .

Construindo riqueza

A EXAME Academy oferecerá, em outubro, o curso "Construindo Riqueza", um programa completo de educação, orientação e ferramentas para construir riqueza, de maneira mais rápida e organizada, ao longo da sua vida. O mentor do curso é Jerson Zanlorenzi, que possui dez anos de experiência no mercado financeiro e é responsável pela mesa de renda variável do BTG Pactual digital.