Quiz: descubra se vai terminar 2021 com dinheiro no bolso

Faltam 4 meses para o final do ano e muitas pessoas já estão pensando nas simpatias para começar 2022 com dinheiro no bolso. O problema é que só a simpatia não faz milagre e é preciso ter disciplina para alcançar objetivos financeiros. Pensando nisso, a EXAME criou um quiz para te ajudar a saber se sua saúde financeira vai bem ou se precisa de uma atenção maior.

São três tipos de classificação final no quiz. A primeira é para quem está no caminho certo e deverá terminar o ano no azul, sem grandes problemas financeiros. Esta pessoa, porém, precisa começar a pensar no próximo passo para alcançar a liberdade financeira. Ou seja, se você se enquadrar nessa base, é importante estudar possíveis investimentos para não depender apenas da comum no futuro.

A segunda classificação é direcionada a quem está no "zero a zero" com as finanças. Essa pessoa não tem débitos, mas também não tem muito para gastar, ficando sempre no limite. Para esse perfil, o ideal é fazer um planejamento para começar a ter uma sobra ao final do mês. Um dos prováveis problemas pode ser o gasto com coisas pouco úteis. Por isso, é preciso ficar atento às torneiras financeiras. Elas consistem em pequenos gastos fixos que passam despercebidos e, dificilmente, são aproveitados.

A terceira classificação do quiz diz respeito a quem precisa colocar o pé no freio e olhar mais no retrovisor. Quem se enquadra na terceira classificação deve analisar os gastos e a entrada de recursos para entender o motivo de estar no débito financeiro. Ficar no vermelho pode trazer consequências futuras, em razão, na maioria dos casos, de uma má gestão dos recursos. A EXAME Academy, entretanto, pode ajudar quem se enquadra nesse perfil, com dois cursos básicos:

Os dois cursos de André Bona, especialista em economia do BTG Pactual digital, são ótimos para quem quer aprender de uma vez por todas a lidar com as finanças para sair do vermelho, ou do famoso "zero a zero".

Responda o questionário abaixo para saber se vai terminar o ano com dinheiro no bolso. O resultado final irá considerar suas escolhas em relação às prioridades financeiras. Confira: