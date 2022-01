Quiz: você sabe onde investir em 2022?

Não é novidade para ninguém que o interesse dos brasileiros por investimentos cresceu – e muito – nos últimos anos. Para se ter uma ideia, segundo dados da própria B3, o número de pessoas físicas na (que, em 2018, estava em cerca de 700 mil investidores), hoje já ultrapassa os 4,5 milhões.

Muitas são as razões que ajudam a explicar esse movimento: desde o longo ciclo de quedas da (que começou em 2019 e impulsionou a busca por produtos mais rentáveis); até o aumento da oferta de informações sobre educação financeira de maneira acessível nas redes sociais.

Seja como for, o fato é que os brasileiros estão investindo mais. E que, nesse contexto, a oferta de produtos no mercado também aumentou. Mas como fazer escolhas assertivas dentre cada vez mais diversas? Quais serão os melhores produtos para se proteger da volatilidade e para se beneficiar da alta da Selic em 2022?

Pensando nisso, preparamos, em parceria com o BTG Pactual, um quiz gratuito que vai te ajudar a entender se você está preparado para identificar os melhores investimentos para atingir os seus objetivos no ano que está começando. Ao final do teste, você também terá a oportunidade de baixar um material que reúne as indicações de investimento do time de research mais premiado da América Latina para 2022.

QUERO FAZER O TESTE!