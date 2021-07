R$ 40 milhões: O que fazer com o prêmio da Mega-Sena sorteado amanhã?

Com prêmio acumulado, a Mega-Sena deverá sortear cerca de 40 milhões de reais para um ou mais sortudos amanhã, dia 10 de julho. O concurso 2.389 acontecerá neste sábado, e os seis números sorteados serão revelados por volta das 20h (horário de Brasília).

Quem quiser pleitear a bolada poderá fazer apostas até amanhã, 19h. Cada jogo custa 4,50 reais e dá ao concorrente o direito de escolher seis números. A chance de ganhar com uma aposta simples é de uma em 50 milhões, aproximadamente.

Também é possível escolher mais dezenas, mas o custo do bilhete fica maior. A aposta máxima, com 15 números, custa 22 mil reais e dá ao apostador uma chance de premiação em 10 mil.

Tirar a sorte grande e acertar os números da loteria não é nada fácil, mas sonhar não custa nada. Atire a primeira pedra quem nunca se pegou imaginando o que faria com uma conta bancária recheada. Viajar o mundo, comprar uma casa, ajudar o próximo -- são infinitos sonhos, cuja realização depende do dinheiro.

Mas qual o manual a ser seguido por quem ganha uma bolada do dia para a noite? Como atingir o equilíbrio entre realizar sonhos e garantir que o dinheiro não acabe? A EXAME Invest dá dicas para os novos milionários.

Realize sonhos

É importante ter consciência de que qualquer quantia de dinheiro é finita -- ou seja, mesmo quem ganha milhões e milhões de reais pode acabar sem nada, se não tiver parcimônia. Mas não desfrutar do dinheiro e guardar tudo que foi acumulado também não é a melhor forma de lidar com a nova riqueza.

Compre apenas o que puder manter

O planejamento é importante para que os sonhos sejam sustentáveis. Comprar um jatinho ou uma mansão pode ser tentador à primeira vista, mas é necessário lembrar que tais bens têm um custo contínuo -- impostos, taxas e manutenção.

Pense no seu eu do futuro

Ganhar uma bolada aos 20 anos e aos 70 anos é completamente diferente. A fase de vida é determinante para o uso do dinheiro.

Uma pessoa de 20 anos que ganhar 1 milhão de reais precisará se sustentar por mais 70 anos, ou 840 meses. É claro que o volume de recursos é importante, mas qualquer dinheiro pode ser mal empregado se não houver planejamento.

Empreender ou ? Depende do seu perfil

Tomar a decisão de abrir um negócio ou investir os recursos dependerá do perfil do dono do dinheiro. Quem tiver o desejo de abrir um negócio deve buscar as ferramentas para isso, mas é importante que a decisão de empreender não signifique gastar todo o dinheiro acumulado.

É recomendado que o valor empenhado não represente mais do que um terço do total. O valor restante deve servir de reserva, para caso os planos não sejam bem-sucedidos.

Invista e diversifique

de recursos é a regra de ouro de qualquer investidor, e serve também para quem ficou rico do dia para a noite. Mesmo que a decisão seja a de empreender, é importante que o novo negócio não seja a única fonte de renda e de multiplicação de patrimônio.

Cuidado com as armadilhas

A promessa de dinheiro fácil está presente em diversos lugares, mas quando se tem dinheiro na mão o número de ciladas é ainda maior. Desconfie de quem promete milagres em troca de parte ou de todo o recurso recém-adquirido.

Dinheiro precisa de cuidado

O último e mais importante conselho é: cuide do seu dinheiro. Sejam poucos centavos ou milhões de reais na conta, qualquer valor pode ser insuficiente se não houver atenção para o uso dos recursos.

Um grande prêmio de loteria, de dezenas ou centenas de milhões de reais, pode parecer mais do que suficiente para cumprir todos os desejos de qualquer um, mas não faltam casos de pessoas que ganharam muito e acabaram com nada.

Entender que qualquer quantia é finita e que as decisões de agora têm impacto duradouro são um bom passo para planejar o empenho do próprio dinheiro -- seja ele um prêmio de loteria, uma herança ou até um bônus do trabalho.

