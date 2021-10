R$ 5 mil nesta cripto virou R$ 1,4 milhão em 2021; veja nova oportunidade

Após cinco meses de queda, o bitcoin (BTC) recuperou os níveis de meados de 11 de maio e alcançou US$ 58 mil na última semana. A maré positiva foi puxada por grandes investidores, como fundos de investimentos e empresas que compraram bitcoin. Para muitos analistas, a continuidade desse movimento pode dar um gás para o bitcoin buscar novas máximas até o fim do ano.

No entanto, se você quer mesmo ganhar dinheiro, a recomendação é que não compre bitcoin agora. Como já é sabido, o BTC foi responsável por criar uma geração de milionários com aqueles que investiram na criptomoeda quando ela ainda valia centavos, há 11 anos. Não à toa, hoje existem cerca de 80 mil milionários com bitcoin, segundo a Bitcoin Charts.

Se você busca a chance de fazer milhões com pouco dinheiro, dificilmente o conseguirá investindo apenas em bitcoin. Afinal, estamos falando de uma criptomoeda que já se tornou enorme e famosa. Ainda há futuro no bitcoin? Pode ser que sim. Mas não é mais realista esperar que se faça fortuna com BTC investindo apenas alguns centavos, como foi feito no passado.

E, se você não surfou a onda de valorização que o BTC teve anos atrás, a verdade é que as chances de ganhar dinheiro com atualmente são ainda maiores. Digo isso porque, com o advento do bitcoin, abriu-se espaço para que pelo menos 8.000 ativos digitais fossem criados, além de novos projetos que são lançados no mercado todos os dias. E, alguns deles, até mais lucrativos do que o próprio bitcoin.

Esse foi o caso de uma criptomoeda que valorizou exatos 28.475,64% este ano. Ela foi lançada oficialmente no mercado de ativos digitais no final de 2020, mas o tempo não foi um empecilho para que, em poucos meses, ela superasse a valorização que o bitcoin levou anos para ter.

Quem investiu R$ 5 mil nela, acumulou o patrimônio de mais de R$ 1,4 milhão entre janeiro e outubro de 2021, o suficiente para garantir uma tranquila e precoce.

A compra desta moeda foi recomendada por um dos criptoanalistas mais influentes do Brasil de acordo com a CoinTelegraph, André Franco, que em 16 de janeiro deste ano avaliou que a criptomoeda era “a forma mais lucrativa de surfar o mercado de games e ativos digitais simultaneamente”. E, como você pode conferir no gráfico abaixo, ele não errou em sua tese:

Ainda não sabe qual a criptomoeda que possibilitou essa valorização impressionante em um período tão curto de tempo? Estou falando da AXS, token de governança do jogo de realidade virtual chamado Axie Infinity. Ele se popularizou ainda em 2021 e, em menos de um ano, fez com que a criptomoeda negociada no jogo desse um salto de US$ 0,59 no início para quase US$ 50, de acordo com a cotação desta quinta-feira (14).

Com essa oportunidade, bastaria um único aporte de 5 mil reais para que, nove meses depois, você tivesse se tornado milionário. Mas infelizmente, assim como o bitcoin, a AXS se tornou uma moeda digital mundialmente conhecida. Isso significa que a grande maioria já tomou conhecimento sobre ela, o que faz com que seja difícil conseguir lucros exponenciais em tão pouco tempo novamente.

Só te contei tudo isso para que você entenda que, todos os dias, surgem oportunidades melhores e mais gritantes de se fazer dinheiro com criptomoedas. Essa é a grande “sacada” deste mercado: moedas novas, desconhecidas pela maioria e com potencial gigantesco de valorização estão por aí e você nem sequer se deu conta.

Para a sua sorte, há uma nova chance de lucrar com este mercado bem na sua frente neste exato momento. Acontece que André Franco, após ter localizado e capturado lucros inimagináveis com AXS, encontrou a sua próxima “tacada”. E, se você acha que transformar R$ 5 mil em R$ 1,4 milhão já foi um grande acerto, não faz ideia do que o analista está vendo para os próximos meses:

“Acredito que há uma classe de criptoativos que pode transformar um investimento de 5 mil reais em mais de 2 milhões. Acredito tanto nisso que estou de malas prontas, indo para a Europa me encontrar com as pessoas que criaram essas criptomoedas” - André Franco

As smartcoins com potencial colocar até R$ 2 milhões na sua conta

As criptomoedas em que Franco está de olho são denominadas “smartcoins”. Trata-se de uma classe de moedas ligadas a contratos inteligentes, ou seja, que são relacionadas aos protocolos computacionais que levam os contratos tradicionais para uma Blockchain, fazendo com que eles sejam protegidos de falsificações, adulterações e extravios.

Você provavelmente já conhece a criptomoeda mais famosa ligada a esse universo: a Ethereum. Ela é considerada, atualmente, uma “porta de entrada” para a internet com sistema financeiro descentralizado e inteligência artificial. No entanto, já não é mais tida como uma das melhores tecnologias para cumprir esse papel.

Por ter se tornado grande demais, as taxas de utilização da Ethereum encareceram e as transações, por sua vez, ficaram lentas demais. E foram tais desvantagens que permitiram que novas criptomoedas com a mesma função surgissem. Agora, há smartcoins com potencial para oferecerem serviços mais rápidos, baratos e eficientes do que a Ethereum.

São justamente essas smartcoins que o criptoanalista está mirando para buscar a próxima “porrada” de lucros. Na visão dele, essas criptomoedas têm potencial para colocar o Ethereum “no chinelo”, revolucionar o sistema financeiro global e, ainda, trazer mais de 2 milhões de reais para a conta bancária daqueles que agirem rápido o bastante:

“Acredito plenamente que quem comprá-las no momento exato da indicação vai ter uma boa chance de transformar um investimento inicial de 5 mil reais em uma verdadeira fortuna de 2 milhões” - André Franco

Franco está tão confiante sobre o potencial das smartcoins que está de malas prontas para embarcar para a Europa, com o objetivo de encontrar com os criadores das criptomoedas e montar uma carteira recomendada com potencial de multiplicação de pelo menos 500 vezes, de acordo com o criptoanalista.

No entanto, o acesso a essa carteira recomendada será limitado, uma vez que estamos falando de criptomoedas de alto potencial de valorização. Por essa razão, no dia 25 de outubro, às 19h, Franco fará um evento de pré-embarque inteiramente online e gratuito com objetivo de convocar investidores interessados em acessar, em primeira mão, o nome da primeira smartcoin que ele recomendará mesmo antes da viagem.

Após formado o grupo, Franco vai dar aos investidores que aceitarem a sua proposta 10 dias de instruções diárias, diretamente da Europa, sobre quais moedas comprar, quanto e quando. E, se você nunca investiu em criptomoedas antes, pode ficar despreocupado, pois o criptoanalista preparou um material completo para que iniciantes também possam acompanhá-lo nesta empreitada.

Essas criptomoedas estão no topo do ranking de valorização de setembro

Apesar de tudo o que lhe contei acima, é possível que você ainda esteja questionando o porquê Franco decidiu dar atenção maior às smartcoins do que a todas as outras classes de ativos digitais do mercado. Afinal, no Brasil, o assunto principal ainda são os NFTs, ou tokens não-fungíveis, que revolucionaram o mercado financeiro nos últimos meses.

Mas a verdade é que o trabalho de Franco é justamente buscar as próximas tendências em criptomoedas com potencial de formar milionários. Ele já indicou os NFTs e quem seguiu sua recomendação ganhou muito dinheiro, isso é um fato. Agora, a febre de criptomoedas de jogos virtuais continua em diversos países, mas o criptoanalista já está de olho na próxima tacada. E, na sua opinião, são criptomoedas ligadas a contratos inteligentes, que lideraram os rankings de valorização um mês atrás:

De acordo com o ranking feito pelo Valor Investe, a criptomoeda Avalanche (AVAX) teve o melhor desempenho no mês anterior, com alta de 78,4% e que já está entre as criptomoedas mais rentáveis há pelo menos três meses. Entre os motivos, está o investimento “pesado” que investidores institucionais têm feito nestas novas tecnologias, da ordem de mais de US$ 230 milhões.

E o desempenho das smartcoins não é uma novidade se levarmos em consideração que, no passado, algumas delas tiveram valorizações impressionantes em períodos curtos de tempo, como foi o caso destas criptomoedas cujos nomes não podem ser revelados:

Como você mesmo viu, em um período de 2 anos, as smartcoins tiveram até 19.380,7% de valorização. Isso em um contexto em que a Ethereum não estava tão na moda como agora e que não havia tantos investidores institucionais de olho nelas. Agora, imagine o que pode acontecer nos próximos meses, sobretudo após o evento voltado a criptomoedas que Franco participará na Europa nos próximos dias?

É importante você saber que retornos passados são garantia para retornos futuros, em nenhum tipo de investimento, inclusive o de criptoativos. Mas Franco está confiante de que o evento do qual participará ainda este mês pode revelar projetos de moedas digitais com potencial para entregar as maiores valorizações que o criptomercado verá:

“Houve ganhos expressivos no mercado de criptomoedas que você provavelmente ficou de fora. Agora, chegou a hora de aproveitar a chance de mudar esse jogo e embarcar comigo rumo à Europa para construir uma carteira capaz de ir ainda mais longe, sem nem sair da sua casa” - André Franco

Até o BC já está de olho nos contratos inteligentes...

Caso ainda não tenha se convencido sobre o potencial de valorização das smartcoins, devo lhe contar que até mesmo o Banco Central do Brasil já comprou essa ideia. No fim do mês de setembro, a instituição promoveu um evento online para falar sobre a possibilidade de o Brasil ter um “real digital”, isto é, um dinheiro programável em uma Blockchain:

Uma das convidadas no evento, a Parfin (Parity Financial Limited), empresa criada por sul-americanos para conectar finanças tradicionais com digitais, afirmou que a união de CDBCs (Moedas Digitais de Bancos Centrais) a contratos inteligentes “representa uma revolução na sociedade não apenas do ponto de vista financeiro, mas também da perspectiva de relação do ser humano com as coisas”.

Isto é, as smartcoins representam não apenas uma oportunidade de fazer dinheiro com o mercado de criptomoedas, como também estão sendo escaladas para fazer parte do nosso futuro sistema financeiro global. Ainda restam dúvidas de que elas são uma tendência mundial e que seria tolice não pelo menos uma pequena parcela do seu patrimônio nelas?

Com o evento promovido por Franco no próximo dia 25 de outubro, você terá a chance de conhecer a primeira smartcoin da lista e começar a investir nesta criptomoeda com potencial revolucionário começando com uma quantia relativamente baixa, mas que pode mudar completamente o seu patamar financeiro. E a melhor parte é que você não precisará se aventurar sozinho, já que receberá as coordenadas de alguém que conhece este mercado como a “palma da mão”.

André Franco atua no mercado de criptomoedas há pelo menos 10 anos e a carteira recomendada dele já rendeu, desde que foi criada, em 2017, 3.109,8% de . Isso é a média do seu retorno, contando acertos e também erros. Algumas das suas recomendações foram “tiros certeiros” e renderam muito mais, como foi o caso da AXS, que entregou mais de 28.000% de valorização em um período de menos de um ano.

Agora, você tem a possibilidade de “embarcar” em uma nova empreitada com ele em busca das smartcoins que, na opinião do criptoanalista, podem depositar até R$ 2 milhões na sua conta bancária nos próximos meses:

Convocação: participe de evento que vai selecionar interessados em buscar R$ 2 milhões com criptomoedas

Se ficou interessado na proposta de André Franco e quer ter a chance de buscar lucros de até R$ 2 milhões com smartcoins selecionadas pelo criptoanalista, basta acessar este link. Ao fazer o seu cadastro gratuito no evento, você poderá ter acesso a um material completo que lhe mostrará como investir nas criptomoedas recomendadas:

Carteira completa de smartcoins indicadas por André Franco diretamente de evento na Europa;

Áudios diários com instruções do criptoanalista diretamente no seu celular, alertando o que comprar, quando e quanto;

Material completo para investidores iniciantes em criptomoedas, com coordenadas para abrir conta em uma exchange , montar wallets , etc.

A reunião de pré-embarque está programada para acontecer em 25 de outubro, às 19h, quando Franco irá formar o grupo de investidores. Aqueles que aceitarem a proposta terão acesso às smartcoins em primeira mão, juntamente com todas as outras informações exclusivas que ele conseguir na viagem. Para garantir a sua vaga no evento, recomendo que faça o seu cadastro gratuito.

E pode ficar tranquilo: você não terá que pagar nenhum centavo sequer para fazer a sua inscrição no evento e conferir melhor do que se trata a proposta de Franco. O criptoanalista fez questão de tornar esse primeiro encontro totalmente gratuito para que pudesse apresentar ao máximo de investidores a sua próxima tese no mercado de ativos digitais.

Dessa forma, você pode se cadastrar, saber o que o criptoanalista está planejando e só depois decidir se quer mesmo continuar com ele nesta “viagem”. Na minha opinião, você não tem nada a perder aqui. Acesse o link abaixo e faça o “check-in” para o pré-embarque do evento. Estou certa de que, daqui alguns dias, você voltará para me agradecer:

