R$ 6 mi por “fotos de macacos”: entenda o investimento de Neymar em NFTs

Se você acompanha o noticiário de tecnologia ou de futebol, deve ter ficado sabendo da mais recente compra inusitada de Neymar: o astro do PSG desembolsou cerca de 6 milhões de reais em “imagens” de macacos entediados. Ele anunciou sua aquisição trocando a foto de perfil no Twitter por uma das ilustrações e publicando um tuíte escrito “I am an ape” (“Eu sou um macaco”, em português). Sabemos que dinheiro não é um problema para Neymar, mas por que ele teria gastado 6 milhões em uma nova foto de perfil?

Embora pareça assim de longe, Neymar não gastou essa fortuna em meros arquivos. Aqueles macacos são, na verdade, NFTs bem exclusivos do Bored Ape Yacht Club. Muito mais do que avatares, esses macacos são como uma "carteirinha de membros” de um clube que inclui não só o menino Ney mas também o apresentador Jimmy Fallon, o cantor Justin Bieber e o rapper Eminem. E acredite se quiser: por trás daquelas ilustrações, há um mercado multimilionário em plena ascensão.

Mas calma, se você ainda não entendeu essa história de NFT, siga comigo que eu vou te explicar por que tem tanta gente apostando nesse novo negócio e como você pode fazer o mesmo sem precisar ter a conta bancária de Neymar.

NFT domina o noticiário, mas afinal, o que significa isso?

O termo NFT está quente nas discussões relacionadas a tecnologia, investimentos e . O tema está tão em alta que o dicionário Collins elegeu NFT como a palavra do ano de 2021. E não só nos jornais, mas no mercado também vemos uma “febre”. Em 2021, as vendas de NFT atingiram 25 bilhões de dólares, segundo dados da DappRadar.

Explicando de uma vez por todas: NFTs (tokens não-fungíveis, na tradução para o português) são como certificados de autenticidade digitais, que não podem ser replicados.

Pense em um NFT como se fosse uma obra de arte. Você pode comprar réplicas da Mona Lisa em qualquer camelô por aí, mas a original de Da Vinci está sob posse do museu do Louvre, em Paris. A mesma coisa com os “macacos” de Neymar. Você pode entrar no Google agora e baixar as imagens idênticas às que foram compradas pelo jogador, mas a propriedade original é dele.

Nesse novo contexto, praticamente tudo pode virar NFT: obras de arte, músicas, itens de jogos, memes, fotos e até mesmo posts em redes sociais. Jack Dorsey, o fundador do Twitter, vendeu o NFT do seu primeiro tuíte por US$ 2,9 milhões. Até mesmo a Wikipédia virou NFT e a primeira edição da enciclopédia online foi leiloada por US$ 750 mil.

Para falar a verdade, o mercado de NFTs é tão lucrativo que Neymar pagou até “barato” nos macacos. Em março do ano passado, a obra totalmente digital “Todos os Dias: Os Primeiros 5.000 Dias”, do artista americano Beeple, foi vendida por 69,3 milhões de dólares num leilão da Christie's, uma das casas de arte mais importantes do mundo.

Sei que parece estranho pagar por uma obra digital, mas pense que, até alguns anos atrás, também parecia estranho comprar passagens aéreas pela internet, pagar por serviços de streaming e mandar mensagens instantâneas online. O digital já é o nosso presente e será o futuro também.

Na próxima era da internet, a chamada Web 3.0, os NFTs, assim como as criptomoedas, vão desempenhar um papel importante. E não pense que se trata de um futuro tão distante. As transformações já estão em curso. O ano de 2021 foi bem importante para o ecossistema dos ativos digitais, que viram sua aceitação institucional aumentar, a ponto de um país, El Salvador, adotar o Bitcoin como moeda oficial.

Por trás dos videogames, há lucros milionários: algumas “moedinhas” de jogo valorizaram 13.479%

Além do mercado de arte, os NFTs têm uma aplicação bem importante nos jogos de videogame que seguem a dinâmica play to earn: eles representam itens, como determinadas personagens, poderes ou vestimentas, que podem ser negociados dentro do ambiente do jogo e trocados por tokens de jogos (e estes por dinheiro de verdade).

Isso cria um mercado secundário que atrai tanto jogadores como investidores que só estão interessados em lucros. Dê só uma olhada na valorização desses tokens associados a games, entre fevereiro e novembro de 2021:

SAND, do jogo The Sandbox: 362%

AXS, do jogo Axie Infinity: 479%

MANA, do jogo Decentraland: 993%

Pode parecer loucura que “joguinhos” estejam dando tanto dinheiro, mas esta é a realidade do mundo digital. Ainda que retornos passados não sejam garantia de ganhos futuros, tudo indica que quem ainda não se posicionou está deixando dinheiro na mesa e provavelmente vai ficar só observando enquanto os NFTs formam uma nova geração de milionários.

E já te adianto que não é preciso jogar nenhum tipo de videogame para se expor a lucros dessa magnitude. Há uma maneira bem mais prática e que não requer nenhum tipo de habilidade para jogos (e muito menos a conta bancária do Neymar).

Pelo andar da carruagem, a febre dos NFTs não vai passar despercebida, já que tem muita “gente grande” entrando na jogada…

Mark Zuckerberg, Adidas, Nike e outras grandes marcas já entraram na ‘onda’ dos NFTs

Por enquanto os NFTs parecem restritos aos jogos e a peças de arte milionárias, mas a tendência é que eles se tornem cada dia mais mainstream e incorporem de vez a vida das pessoas. Se depender das grandes marcas e empresas de tecnologia, o “futuro NFT” não vai demorar a chegar.

É só observar as recentes movimentações:

Zuckerberg não quer ficar de fora da festa e nem deixar que concorrentes ganhem força demais.

A Nike, gigante dos calçados, também quer marcar presença no mundo digital através do NFTs e fez uma aquisição estratégica para isso:

Sua principal concorrente, a Adidas, não quis ficar pra trás e já está até mesmo lucrando com este mercado:

Como último exemplo: o Twitter anunciou a possibilidade de colocar NFTs como foto de perfil. Curiosamente, a novidade foi anunciada um pouco depois de Neymar ter colocado a reprodução de seu NFT como avatar da conta. Depois do moicano, parece que o astro do futebol lançou mais uma tendência…

Save the date para a ‘festa’ de NFTs: 21 de fevereiro, às 19h

Ainda que os NFTs estejam cada vez mais populares na mídia e as maiores empresas do mundo estejam aplicando pesado no setor, são poucas as pessoas que investem de fato nesse mercado. Muita gente fica apenas observando o buzz e não aproveita para buscar lucros. Infelizmente, essas pessoas são as mesmas que deixam de ganhar dinheiro.

Pense da seguinte forma: investir em NFTs neste momento é como investir em empresas como Amazon e Google lá nos anos 1990. Ninguém imaginou que as compras online seriam o futuro do varejo e nem que abandonaríamos as listas telefônicas e as enciclopédias para buscar todas as informações em um site. Naquela época, investir em Amazon e Google também parecia coisa de nerds entusiasmados. Ninguém previa a transformação radical que essas empresas causariam em nosso cotidiano.

A mesma coisa acontece agora com os NFTs. É um conceito estranho e ainda pouco difundido, mas pode ser que daqui uns anos, esses tokens não-fungíveis se incorporem às nossas vidas que frases como “comprei um NFT” sejam tão comuns como “achei no Google” ou “pedi pela Amazon”.

Neste exato momento, você está diante da oportunidade de se expor a uma tecnologia revolucionária que já está formando milionários ao redor do mundo e que chamou atenção de empresas, jogadores de futebol e outras celebridades.

Ao conhecer mais sobre o enorme potencial desse mercado, você entenderá que Neymar não está louco ao gastar 6 milhões de reais em “imagens” de macacos.

