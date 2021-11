Racismo climático: movimento negro brasileiro leva pauta para a COP26

A partir desta segunda-feira, 1 de novembro, governos e sociedade civil se reunirão em Glasgow, Reino Unido, para a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26. O objetivo central do debate é a descarbonização do planeta por meio da redução das emissões de gases de efeito estufa. Neste cenário, o Movimento Negro Brasileiro embarca para a conferência representado por diversas organizações e também por instituições que compõem a Coalizão Negra por Direitos, uma articulação que reúne mais de 250 organizações, movimentos sociais de base e pesquisadores negros do Brasil.

Saiba como sair à frente ao adaptar sua empresa ao ESG com práticas sociais, ambientais e de governança neste curso da EXAME.

A passagem do grupo por Glasgow conta com diversas iniciativas em busca que levar a pauta do racismo climático, territórios quilombolas e mais.

Da perspectiva dos quilombos, por exemplo, há a busca de visibilidade para as 3.000 comunidades que vivem no Brasil. "O movimento quilombola entendeu que precisa se colocar dentro da pauta quando 80% dos nossos territórios tem terras preservadas, mas ao mesmo tempo sofre com decisões de outros", diz Kátia Penha, oordenação Nacional de Articulação de Quilombos (CONAQ), em entrevista à EXAME.

No dia 05, das 14h às 15h15 (horário local), o movimento realiza o evento “Terra, territórios e o enfrentamento ao racismo nas lutas contra a climática: o Movimento Negro Brasileiro na COP 26”. Trata-se de um espaço de debate sobre o papel do movimento negro no debate climático e a importância dos territórios quilombolas, do campo e da cidade para um caminho com futuro melhor.

A passagem por Glasgow contará ainda com participação em mobilizações, como a “Global Day of Action”, no dia 06, além de articulações com movimentos negros de outros países, principalmente africanos, que possuem papel fundamental para a aprovação de signatários climáticos, uma vez que são numerosos e possuem suas características e demandas específicas em relação ao clima.

Uma comitiva de delegadas quilombolas, ativistas, militantes e pesquisadoras atuará contra o racismo ambiental, pela redução do aquecimento do planeta, pelo desmatamento zero nas florestas Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga brasileira e em defesa da titulação das terras e dos territórios quilombolas.