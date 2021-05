RaiaDrogasil quer mais líderes negros e atingir neutralidade em carbono

A RaiaDrogasil apresentou nesta terça-feira, 18, seus novos objetivos e compromissos de sustentabilidade para a década. Na lista, a rede deseja atingir a neutralidade em carbono, ao incentivar o descarte zero e a compensação das emissões de todas as unidades franqueadas e centros de distribuição até 2030.

Ao todo, são oito objetivos centrais, consolidados a partir de 35 compromissos ESG (sigla para critérios sociais, ambientais e de governança). Para a frente ambiental, além das compensações de gases poluentes, as metas da RaiaDrogasil incluem a potencialização de sistemas de economia circular e destinação adequada de resíduos, reduzindo para apenas 10% a quantidade de lixo enviada para aterros ou para incineração. A rede também quer ter pelo menos 40% de todos os produtos de marca própria feitos com embalagens ecoeficientes nos próximo nove anos.

Como esforços sociais, a RaiaDrogasil pretende contribuir para tornar 50 milhões de brasileiros mais saudáveis e, para isso, tem três objetivos centrais: cuidar da saúde dos funcionários, promover hábitos saudáveis entre os clientes e promover a saúde integral na comunidade. Entre os 45.000 funcionários, algumas das previstas são a ampliação da atenção à saúde física e mental com o objetivo de reduzir em até 50% os fatores de risco relacionados à saúde. Já com foco no incentivo à saúde integral nas comunidades, a RaiaDrogasil pretende fortalecer as doações para o terceiro setor, especialmente para entidades com foco em serviços de saúde. A meta é atingir 3 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade até 2030.

No pilar de gestão de pessoas, o objetivo é tornar a empresa cada vez mais diversa, e ampliar para 50% o número de lideranças negras, ter pelo menos 6% de funcionários com deficiência e alcançar a equidade de gênero em todos os setores da companhia, desde a matriz até os centros de distribuição. Um esforço adicional será a aplicação de critérios ESG durante a avaliação de fornecedores e o treinamento e capacitação profissional de pequenos fornecedores.

“Com essa jornada, estamos dando um grande passo em nossa meta principal de nos tornar, até 2030, a empresa que mais contribuiu para uma sociedade saudável no Brasil. Estamos trabalhando em linha com o conceito ESG de práticas ambientais, sociais e de governança, colocando a sustentabilidade no centro do nosso negócio”, disse Marcílio Pousada, presidente da RaiaDrogasil.

