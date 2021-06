Raízen afirma que pretende protocolar pedido de IPO nos próximos dias

A empresa brasileira de energia Raízen pretende entrar nos próximos dias com pedido para realização de uma oferta inicial pública de (IPO, na sigla em inglês), disse a companhia em fato relevante na noite de segunda-feira.

Joint venture entre o grupo brasileiro de infraestrutura Cosan e a petroleira anglo-holandesa Shell, a Raízen disse ainda que decidiu descontinuar projeções financeiras para alinhar sua política de divulgações a procedimentos adotados por seus auditores e consultores na preparação para o IPO.

A Raízen informou que "possui a intenção de protocolar perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos próximos dias", o pedido de registro do IPO da Raízen Combustíveis, com listagem de ações preferenciais no Nível 2 da B3.

A companhia acrescentou que o de venda das ações e a quantidade de papéis a serem negociados na oferta ainda serão oportunamente fixados por seu conselho de administração.

A Cosan informou em março que havia contratado consultores para preparar uma eventual oferta de ações da Raízen, joint venture da empresa com a Shell nos setores de açúcar, etanol, bioenergia e distribuição de combustíveis.