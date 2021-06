Raízen divulga prospecto preliminar de IPO que pode levantar até R$ 13 bi

A Raízen, joint venture entre a Cosan (CSAN3) e a Shell, divulgou nesta segunda-feira, 7, prospecto preliminar de sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no que pode ser uma das maiores da história da brasileira.

Analistas de mercado estimam que a operação pode movimentar entre 10 bilhões de reais e 13 bilhões de reais. Até o momento, o maior IPO já registrado na B3 foi o do Santander (SANB11), em 2009, que levantou 13,2 bilhões de reais, seguido pelo da BB Seguridade (BBSE3), de 11,47 bilhões de reais, e Rede D'Or (RDOR3), de 11,4 bilhões de reais.

No prospecto preliminar, a companhia informa que o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) será o coordenador líder da oferta, em conjunto com o Citi, Bank of America, Credit Suisse, Bradesco BBI, JPMorgan, Santander, XP, HSBC, Morgan Stanley, Safra e Scotiabank.

A Raízen ainda não informou o volume de ações que será ofertado, assim como a faixa indicativa de e o cronograma do IPO.

Às 16h38, as ações da Cosan registravam alta de 1,54%, sendo cotadas em 24,98 reais.