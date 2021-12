Rali das bolsas, Petrobras, IGP-DI e o que mais move o mercado

A recuperação dos mercados globais tem continuidade na manhã desta terça-feira, dia 7: futuros dos índices americanos e bolsas europeias operam em alta acima de 1%, na medida em que investidores retomam a confiança na economia diante de novas informações sobre efeitos menos graves do que o temido da variante Ômicron sobre pacientes.

Na segunda-feira, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, escreveu uma carta aberta ao país em que alertou para a rápida propagação da nova variante: um a cada quatro testados tem resultado positivo para o vírus, proporção que estava em apenas uma pessoa a cada cinquenta há duas semanas. Mas os sintomas continuam a ser moderados.

Na China, a divulgação de dados da balança comercial de novembro mostrou que as importações subiram 32% na base anual, em boa parte puxadas pela alta na compra de commodities para repor estoques em níveis mais baixos.

Veja abaixo o desempenho dos principais índices às 6h20:

STOXX 600 (Europa): +1,66%

FTSE 100 (Londres): +1,11%

DAX (Frankfurt): +1,82%

CAC 40 (Paris): +1,81%

Futuro do S&P: +1,13%

Futuro do Dow Jones: +0,82%

Futuro da Nasdaq: +1,64%

Nikkei (Tóquio): +1,89%

No Brasil, o busca estender a sequência de três pregões com altas, em que passou de 100.774,57 pontos na quarta passada para 106.858,87 pontos ontem -- uma valorização de 6%. Esse movimento de recuperação tem sido abrangente, mas é puxado em especial pelas de empresas produtoras de commodities, como a Vale (VALE3).

Papel com maior peso no Ibovespa, VALE3 subiu 8,3% nas três últimas sessões e 21,6% desde o último dia 18 de novembro, em linha com a recuperação das cotações do minério de ferro no mercado da China.

Veja a seguir outros destaques desta terça-feira:

Petrobras vende campos terrestres

A Petrobras (PETR3, PETR4) informou no fim do dia ontem que concluiu a venda de nove campos terrestres de exploração e produção do Polo Miranga, na Bahia, para a SPE Miranga, unidade da PetroRecôncavo, após receber 47,7 milhões de dólares.

O valor total da operação pode chegar a 223,8 milhões de dólares (como referência apenas, o equivalente a 1,27 bilhão de reais ao câmbio da segunda-feira, dia 6).

O polo inclui os campos terrestres de Miranga, Fazenda Onça, Riacho São Pedro, Jacuípe, Rio Pipiri, Biriba, Miranga Norte, Apraiús e Sussuarana, com produção média de cerca de 691 barris de óleo por dia e 362,3 mil m³/dia de gás natural neste ano.

Bitcoin: cotação volta a se estabilizar

A criptomoeda mais popular do mundo era negociada a 50.800 dólares na manhã desta terça-feira, depois de alta de cerca de 2% na abertura da semana. No sábado, o chegou a cair mais de 20%, para 42.000 dólares.

IPO do Nubank: acaba prazo de reserva de ações

O Nubank está prestes a abrir o capital nos Estados Unidos. O IPO (oferta pública inicial, na sigla em inglês) será realizado na quinta-feira, 9, na de Valores de Nova York (NYSE) e promete ser um dos maiores do ano, avaliando o banco digital em cerca de 40 bilhões de dólares. Investidores de varejo têm até hoje para participar da oferta.

Copom inicia última reunião do ano

Integrantes do Comitê de Política Monetária iniciam sua reunião de dois dias nesta terça, com a atenção de analistas de mercado para o teor do comunicado que será divulgado junto com a decisão. O consenso de mercado aponta para uma alta de 1,5 ponto percentual na taxa , o que levaria os juros de 7,75% para 9,25% ao ano.

Uma mudança importante se dará no cálculo da rentabilidade da poupança com a Selic acima de 8,50% ao ano.

IGP-DI de novembro

Na véspera do anúncio do Copom, a FGV divulga nesta manhã, às 8h, o resultado do IGP-DI de novembro, que reforçar a tendência de desaceleração na taxa acumulada em 12 meses, puxada pelos preços no atacado. O índice nessa base está em trajetória de queda há cinco meses, desde maio, passando de 36,53% naquele mês para 20,95% em outubro.

Senado discute projeto para conter alta dos combustíveis

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado deve retomar nesta terça, 7, a discussão do projeto de lei que muda a política de preços da Petrobras para venda de gasolina, diesel e gás de cozinha, com o objetivo de reduzir a volatilidade dos preços. Os senadores pediram vista coletiva da proposta há uma semana.

(Com a Reuters)