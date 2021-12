Rali de fim de ano? Ibovespa inicia última semana de 2021 em alta

O iniciou a última semana do ano em leve alta, subindo 0,63% para 105.592 pontos às 13h30 desta segunda-feira, 27. O movimento acompanha as bolsas internacionais, que apresentam tom ligeiramente positivo, em sessão marcada pela baixa liquidez devido ao período festivo. No mercado de câmbio, o dólar opera em queda, próximo de 5,65 reais.

Ibovespa: + 0,63%

S&P 500: + 0,95%

Dólar: - 0,43%

Nos Estados Unidos, os principais índices de sobem entre 0,60% e 1,10%. Apesar de toda expectativa para um rali de fim de ano, preocupações sobre o aumento de casos de covid-19 seguem no radar, após novos voos serem cancelados em função da pandemia. Somente nos Estados Unidos, cerca de 2.000 voos foram suspensos no fim de semana, levando à queda das ações do setor. American Airlines e Delta caem pouco menos de 1%.

Mesmo com o efeito setorial, porém, o padrão de mercado fala mais alto, contribuindo para a alta das bolsas. Em Wall Street, nos sete dias que marcam a virada do ano, houve ganhos em 80% das vezes desde 1950. No Brasil, o Ibovespa subiu na última semana do ano em quatro das últimas cinco vezes desde 2016.

Aprenda quais são os tipos de investimentos e como montar a sua própria carteira neste curso completo e acessível da EXAME.

Com a maioria dos papéis negociados em alta, ações ligadas ao varejo se mostram os grandes destaques do pregão. Na ponta positiva, Via (VIIA), Lojas Americanas (LAME4) e Magazine Luiza (MGLU3) lideram os ganhos do Ibovespa. BrMalls (BRML3), Lojas Renner (LREN3), Cielo (CIEL3) e GetNet (GETT11) também figuram entre as maiores altas.

Via (VIIA3): + 5,78%

Lojas Americanas (LAME4): + 3,49%

Magazine Luiza (MGLU3): + 7,26%

Com uma das piores performances de 2021, o setor de construção também se recupera nesta sessão, com destaques para Cyrela (CYRE3), MRV (MRVE3) e EzTec (EZTC3).

Cyrela (CYRE3): + 1,85%

MRV (MRVE3): + 2,29%

EzTec (EZTC3): + 0,55%

Na parte negativa, com o aumento das incertezas sobre o setor de aviação, GOL (GOLL4), Azul (AZUL4) e Embraer (EMBR3) apresentam leves quedas. Embora em setores semelhantes, as companhias aéreas GOL e Azul acumulam desvalorização de cerca de 30% no ano, enquanto a Embraer, embalada por novos projetos, caminha para encerrar com a maior alta do Ibovespa em 2021, subindo mais de 170%.

GOL (GOLL4): - 1,52%

Azul (AZUL4): - 1,81%

Embraer (EMBR3): - 0,03%

Entre as ações com maior peso no Ibovespa, a Vale (VALE3) exerce força negativa, caindo 0,06%, após o minério de ferro cair mais de 5% em Singapura, em meio à piora das expectativas sobre a demanda de aço em 2022. Mais cedo, as ações da Vale chegaram a cair 0,89%, pressionando o Ibovespa para baixo. O índice, no entanto, ficou por pouco tempo no vermelho, voltando ao patamar positivo embalado pelo ambiente internacional.

Em dia de agenda econômica fraca, o principal destaque ficou com o boletim Focus, que revelou maior pessimismo para o PIB deste e do próximo ano. Para 2021, as estimativas saíram de crescimento de 4,58% para 4,51%. Para 2022, a mediana das expectativas de mercado saiu de expansão de 0,50% para de 0,42%.