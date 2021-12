Rali em Wall Street, crédito e emprego no Brasil e o que move o mercado

O rali de Natal ou de Ano Novo está de volta. Ao menos em Wall Street. O S&P 500 caminha para um novo dia positivo e de recorde a julgar pela alta dos futuros nesta manhã de terça-feira, dia 28. O mesmo acontece com os futuros do Dow Jones e da Nasdaq e dos principais índices acionários europeus, todos operando com ganhos.

Na véspera, o S&P 599 subiu 1,4% e superou o seu recorde história pela 69ª vez neste ano, aos 4.791,30 pontos. O motivo para os ganhos: a divulgação de dados positivos nas vendas no fim de ano pela Mastercard.

No ano, o S&P 500 acumula alta de 27%, o Nasdaq, de 23%, e o Dow Jones, de 19%. Na contramão do mundo, o tem queda acumulada de 11,3%, apesar da alta de 0,63% no pregão de ontem.

Veja a seguir os principais índices de às 7h15 de Brasília:

STOXX 600 (Europa): +0,53%

FTSE 100 (Londres): fechada

DAX (Frankfurt): +0,74%

CAC 40 (Paris): +0,51%

Futuro do S&P: +0,29%

Futuro do Dow Jones: +0,27%

Futuro da Nasdaq: +0,54%

Nikkei (Tóquio): +1,37%

Veja abaixo os principais eventos do dia:

Emprego e crédito em novembro

Dois importantes indicadores de atividade da economia brasileira serão conhecidos nesta manhã: às 9h, o IBGE divulga a Pnad Contínua Mensal de novembro, com a taxa de desemprego e os demais dados do mercado de trabalho.

Às 9h30, será a vez de o Banco Central divulgar a pesquisa de crédito relativa ao mês passado, em que será possível avaliar se o aumento dos juros básicos ( ) já tem efeitos mais amplos sobre as taxas ao consumidor, sobre o ritmo de novas concessões de empréstimo e sobre a inadimplência, tanto no macro como em linhas específicas.

Às 8h, a FGV divulga a Sondagem do Comércio e a de Serviços referente a dezembro, revelando as expectativas dos dois setores para a economia.

Ômicron vs ações de tecnologia

O recorde do S&P 500 em Wall Street foi impulsionado pelas ações de empresas de tecnologia, como Apple, Microsoft e Nvidia, em contraste com a queda de papeis ligados ao turismo, como os de companhias aéreas e o de cruzeiros. A razão para o descolamento: o temor de demanda menor que a esperada com o avanço da variante Ômicron.

Preços de imóveis nos Estados Unidos

O indicador relevante do dia é o S&P Case-Shiller de preços de casas, com a taxa anual encerrada no mês de outubro. Ele será conhecido às 11h.