Ray Dalio: prever o mercado ‘é mais difícil que competir nas Olimpíadas’

Tentar prever qual o momento exato em que uma ação vai subir ou cair pode ser mais difícil que competir nas Olimpíadas. Essa é a opinião do investidor bilionário Ray Dalio, que participou na última semana do podcast “We Study Billionaires”.

Fundador do Bridgewater Associates, maior fundo hedge do mundo, Dalio afirmou que a maioria dos ivnestidores não está preparado para antecipar quais irão subir ou cair. “Não tente prever [o mercado] sozinho, porque provavelmente você irá perder”, disse ele.

Para demonstrar que as probabilidades estão contra o investidor, Dalio comentou que seu próprio fundo gasta centenas de milhões de dólares por ano tentando obter uma vantagem contra seus concorrentes – e, mesmo com esses recursos, a corrida segue sendo bastante competitiva.

Outro problema dos investidores individuais é que eles acabam insistindo no erro. “A falha mais comum dos investidores é pensar que as ações que subiram são bons investimentos – e não que estão mais caras”, disse ele.

Em entrevista ao podcast, Dalio exemplificou a questão por meio de um fundo de alto desempenho que obteve bons retornos, mas no qual “o investidor médio perdeu dinheiro”. “Todas as vezes que o fundo subia, os investidores compravam , e todas as vezes que o produto caía, eles vendiam”, disse ele. A conclusão é de que as perdas aconteceram porque os investidores foram reativos e abandonaram os investimentos no momento errado – e não porque os ativos realmente performaram mal.

Segundo reportagem da CNBC, o Bank of America quantificou os ganhos potenciais que uma pessoa que tentasse bater o mercado poderia perder. Reunindo dados desde 1930, o levantamento concluiu que perder os 10 melhores dias a cada década traria um retorno de 28% contra um retorno de 17.715% caso o investidor tivesse permanecido investido.

*Com informações da CNBC