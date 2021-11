Real Estate: a visão da CBRE sobre a retomada do mercado imobiliário

O que falta para o mercado de Real Estate crescer ainda mais no Brasil nos próximos anos e aumentar a liquidez do mercado? Para a CBRE, consultoria de locação e gestão de imóveis, falta ter uma taxa de juro mais controlada no país e um crédito mais abundante.

Walter Cardoso, presidente da CBRE, destacou que o mercado cresceu de 2014 até agora, passando do valor de 1 bilhão de reais em transações de comercial Real Estate até cerca de 30 bilhões de reais alcançado neste ano. “Estamos evoluindo. A liquidez está aumentando. Estamos no caminho certo”, disse durante o programa FIIs em EXAME, que vai ao ar toda sexta-feira.

Cardoso apresentou dados do mercado brasileiro em comparação a outros países, como os Estados Unidos e países da Europa. Sobre São Paulo, ele destacou que a cidade tem um estoque de escritórios de 16 milhões de metros quadrados, bem abaixo que outras cidades como Nova York, Chicago e Munique. “Há muito espaço para crescimento. O investidor não precisa ter receio quando surgem novos empreendimentos.”

Ele ainda comparou a taxa de vacância da cidade de São Paulo com outras cidades do mundo. E disse que existe uma correlação entre elas. A taxa de vacância na cidade de São Paulo tem correlação quando está em uma época superofertada, que outras cidades também estavam e subofertadas. Veja análise completa no programa abaixo: