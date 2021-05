Receita paga 1º lote de restituição do Imposto de Renda 2021

A Receita Federal paga nesta segunda-feira, 31, o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2021. O pagamento será feito para 3.446.038 contribuintes totalizando 6 bilhões de reais. Segundo o órgão, trata-se do maior lote pago, tanto em valor quanto em quantidade de contemplados.

Desse total, R$ 5.548.337.897,41 têm prioridade legal, sendo 96.686 contribuintes idosos (acima de 80 anos); 1.966.234 contribuintes entre 60 e 79 anos; 127.783 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; e 891.421 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Foram contemplados, ainda, 263.914 contribuintes não prioritários que entregaram declarações de exercícios anteriores até o dia 28 de fevereiro deste ano.

Saiba tudo sobre como declarar o Imposto de Renda 2021 com um e-book e uma série de vídeos gratuitos da EXAME!

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da internet, mediante o formulário eletrônico – pedido de pagamento de restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço extrato do processamento da DIRPF.