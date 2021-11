REITs foram os investimentos mais comprados por brasileiros nos EUA

Os REITS, fundos americanos que investem em imóveis, foram destaque entre os ativos mais comprados pelos brasileiros nos Estados Unidos em outubro, de acordo com a plataforma de investimento Stake.

Em um mês no qual as taxas de juro americanas passaram por volatilidade, alguns REITs, como o da Realty Income e Gladstone Commercial, ofereceram oportunidades de entradas para os investidores. Os investidores também compraram no mês o ETF da Vanguard, que investe em diversos REITs, avalia Rodrigo Lima, analista de investimentos da Stake.

Investidores brasileiros também compraram o ETF da Proshares, que investe nas companhias do S&P 500 que mais pagam a seus investidores, e da fabricante de semicondutores, Texas Instruments, em um momento em que todo o mundo sofre com a falta de microchips.

Mais compradas Mais vendidas Realty Income Corporation (O) Petrobras (PBR.A) Gladstone Commercial Corporation (GOOD) InMode (INMD) Texas Instruments Incorporated (TXN) Assertio Holdings (ASRT) S&P 500 Dividend Aristocrats Proshares (NOBL) Express Inc (EXPR) REIT Vanguard ETF (VNQ) Asana Inc (ASAN)

Já entre os investimentos mais vendidos está o ADR da Petrobras. Apesar das altas no petróleo serem benéficas para a maior parte das companhias do setor, isso não necessariamente acontece com a petroleira brasileira, que pode sofrer represálias do governo federal, seu controlador, por medo de que o aumento no da gasolina e no diesel aumente a inflação, avalia Lima.

Depois de fortes ralis protagonizados pelas ações da companhia de software de produtividade, Asana, e a produtora de equipamentos médicos voltados para estética, InMode, investidores optaram por realizar os lucros no período.

A companhia de fast fashion Express Inc encontra dificuldades para se restabelecer em meio a uma economia americana fragilizada pela pandemia, enquanto a lucratividade da farmacêutica Assertio decepcionou os analistas nos últimos balanços, fazendo com que o preço das ações despencasse. Dessa forma, é possível que investidores tenham optado por sair das posições nessas ações, ainda que isso possa significar sair no prejuízo.

Descubra o caminho mais rápido, prático e seguro para sua liberdade financeira