Relatório de Inflação, decisão do BCE, JBS e o que move o mercado

No day after da decisão mais aguardada do ano para investidores, sobre a forma como o Federal Reserve (Fed) planeja retirar liquidez de forma consistente do mercado, bolsas europeias e futuros do S&P 500 e da Nasdaq operam em alta nesta manhã de quinta-feira, dia 16. Na Europa, os ganhos superam a casa de 1%. Nos Estados Unidos, estão em torno de 0,5% depois da forte valorização que houve com a decisão do Fed -- a Nasdaq subiu 2,15% ontem.

Segundo analistas, a confirmação da normalização da política monetária na maior economia do mundo, em linha com o que era o cenário mais projetado, retira neste momento um componente de incertezas para investidores, ao mesmo tempo em que as mudanças já estavam em parte precificadas.

Conquiste um dos maiores salários no Brasil e alavanque sua carreira com um dos MBAs Executivos da EXAME Academy.

Hoje será a vez das decisões do Banco Central Europeu (BCE), às 9h45 de Brasília, e do Bank of England, às 10h. O consenso de mercado aponta para a manutenção da taxa de juro pelo BCE e dos programas de estímulos.

No campo corporativo, destaque para a JBS (JBSS3), cuja fatia equivalente a 2,95% do seu capital será colocada à venda no início da tarde pelo BNDES, um dos principais acionistas da maior empresa de carne do mundo.

Veja a seguir os principais índices de às 6h35 de Brasília:

STOXX 600 (Europa): +1,18%

FTSE 100 (Londres): +0,93%

DAX (Frankfurt): +1,53%

CAC 40 (Paris): +1,14%

Futuro do S&P: +0,48%

Futuro do Dow Jones: +0,42%

Futuro da Nasdaq: +0,53%

Nikkei (Tóquio): +2,13%

Veja a seguir os destaques desta quinta-feira:

Reuniões de BCs na Europa

Um dia depois de o Fed comunicar que irá antecipar o fim dos estímulos de junho para março de 2022 e sinalizar que haverá três aumentos de juro no próximo ano, levando a taxa para 0,90% em dezembro, será a vez do BCE e do BoE tomarem as suas respectivas decisões. Não há expectativa consensual de aumento de juros nos dois casos.

A presidente do BCE, a francesa Christine Lagarde, deve confirmar que o programa emergencial de compra de ativos lançado no início da pandemia (o PEPP, na sigla em inglês) será encerrado em março de 2022, mas que outros programas do banco central devem cumprir o papel de injetar liquidez na economia da zona do euro, como o APP.

O cenário na região se coloca mais desafiador: a taxa de inflação nos 19 países que compõem a zona do euro atingiu a marca histórica de 4,9% nos 12 meses até novembro, mas a situação da pandemia está mais agravada do que nos Estados Unidos, dado que muitos países adotaram medidas de restrição para conter o avanço dos casos -- seja pela variante Delta ou pela Ômicron.

Relatório Trimestral de Inflação

O Banco Central divulga às 8h o seu Relatório de Inflação referente ao quarto trimestre, com a análise do quadro atual da economia doméstica e internacional e os cenários-base com os quais trabalham, incluindo novas projeções para a inflação até 2024. Também constam do documento estimativas para a , a taxa de câmbio e o PIB.

Block trade do BNDES com ações do JBS

Segunda maior acionista da JBS (JBSS3), a BNDESPar deve realizar no início da tarde um block trade (como o nome sugere, uma negociação de um um lote grande de ações de uma companhia, em geral por meio de leilão) de uma parte de sua participação de 24,5% na maior empresa de proteína animal do mundo, segundo o site Brazil Journal.

Serão 70 milhões de ações, em uma operação que deve movimentar cerca de 2,6 bilhões de reais.

As ações encerraram a quarta-feira, dia 15, com alta de 2,44%, beneficiando-se da notícia de retomada das importações de carne pela China. O de fechamento foi de 38,19 reais, com valorização acumulada de 66,67% neste ano. É a terceira maior alta entre as 91 ações que compõem o índice de referência da brasileira.

Dados de atividade nos EUA

O dia reserva a divulgação de dois importantes indicadores da economia americana: os pedidos de auxílio desemprego na semana passada, que podem referendar o estágio de recuperação do mercado de trabalho, e a produção industrial em novembro. Os dados serão conhecidos, respectivamente, às 10h30 e às 11h15 (horário de Brasília).

"O desenvolvimento da economia e mudanças no cenário garantem essa evolução da política monetária, que continuará a providenciar o suporte apropriado para a economia", disse Jerome Powell, presidente do Fed, na tradicional entrevista coletiva à imprensa depois da divulgação do comunicado na tarde de ontem.

É dia também de divulgação dos PMIs (Índice Gerente de Compras) preliminares da indústria, de serviços e o composto da zona do euro e da economia americana em dezembro, o primeiro indicador referente ao último mês do ano.

O da zona do euro composto ficou em 53,4 pontos, no nível mais baixo em dez meses, apontando a perda de ritmo da economia. O PMI dos Estados Unidos será divulgado às 11h45.