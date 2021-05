Conheça Renato Mimica, CIO da EXAME Invest Pro

Renato Mimica é o CIO da EXAME Invest Pro, a casa de análises de investimentos da EXAME. Com mais de 15 anos de experiência na área de análise de investimentos, o executivo é uma das peças fundamentais da casa. Mimica foi eleito um dos melhores analistas de da América Latina por 10 anos consecutivos, em ranking da revista Institutional Investor.

O diretor executivo da empresa é também sócio do BTG Pactual – banco detentor do controle da EXAME – e atua junto aos analistas na linha de frente da produção de carteiras recomendadas da EXAME Invest Pro.

Ao lado de Bruno Lima, head de , ele ajuda na construção de portfólios que podem gerar ganhos futuros para os investidores dos mais diversos perfis, desde o mais conservador até o mais arrojado.

Carreira no mercado financeiro

Mimica conta que começou a se interessar pelo mercado financeiro no começo de sua jornada na faculdade. "Fiz o curso de administração de empresas na FGV (Fundação Getúlio Vargas) e fui me especializando, nas trilhas da faculdade, no mundo de finanças corporativas", diz o CIO.

O executivo já atuou também como analista em Wall Street, em Nova York (EUA), e conta à EXAME que foi uma de suas melhores experiências profissionais. "Foi ótimo, tanto em aprendizados quanto em relacionamentos profissionais", afirma.

O CIO da EXAME Invest Pro trabalhou por lá no período pós-crise, em meio a diversas mudanças que ocorriam nos Estados Unidos. Mais tarde, porém, ele retornou ao seu país de origem."Voltei ao Brasil por conta de uma excelente oportunidade de carreira no BTG Pactual, onde depois me tornei sócio", diz.

Sobre seu papel na EXAME, Mimica diz que encara como uma grande oportunidade de ajudar na transformação da marca, que se consolida no mercado como uma media tech, um grande hub digital de educação e conteúdos sobre negócios e investimentos.

"Estamos muito contentes com o crescimento do negócio e o reconhecimento de todos os stakeholders nesse curto espaço de tempo. Seguimos sempre preservando a forte reputação e qualidade da EXAME", conclui o executivo.